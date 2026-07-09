Matheus Fernandes e Tamiris Dias anunciam primeira gravidez - Luan Schauman / Divulgação

Matheus Fernandes e Tamiris Dias anunciam primeira gravidez Luan Schauman / Divulgação

Publicado 09/07/2026 08:53

Rio - Juntos há 15 anos, o cantor Matheus Fernandes e a mulher, a influenciadora Tamiris Dias, esperam o primeiro filho. A novidade foi compartilhada pelo casal por meio do Instagram, nesta quarta-feira (8), através de um vídeo emocionante. Eles usaram como trilha sonora a música "Força Estranha".







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Tamiris Dias (@tamiriscdias)



"Nosso milagre. Nosso presente. No tempo de Deus, tudo floresceu. E gostamos de acreditar que, aí do céu, meu pai também sorriu ao ver esse sonho se tornando realidade. Todos aqui estamos ansiosos para saber quem vem por aí! Te esperamos com todo o amor do mundo, meu amor", afirmou o casal, em uma publicação conjunta.

Vários famosos vibraram com a novidade. "Ai, lindos", disse Maisa Silva. "Meu irmão, que notícia maravilhosa! Todo amor do mundo com vocês. Deus abençoe", comentou Dilsinho. "Ah para! Que felicidade. Vocês merecem demais. Viva o amor", afirmou Tati Machado. "Meu amigo, parabéns", celebrou Xand Avião.

Nascido em Fortaleza, Ceará, Matheus é conhecido pelos sucessos "Baby Me Atende", "Coração Cachorro", "Balanço da Rede" e "Triplex".