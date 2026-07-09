Matheus Fernandes e Tamiris Dias anunciam primeira gravidez Luan Schauman / Divulgação
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Matheus Fernandes e Tamiris Dias anunciam primeira gravidez Luan Schauman / Divulgação
Ver essa foto no Instagram
Matheus Fernandes e Tamiris Dias anunciam primeira gravidez
Juntos há 15 anos, casal recebeu o carinho dos amigos famosos
Maíra Cardi joga refrigerante de Thiago Nigro fora: 'Aqui não'
Empresária afirmou que mantém regra rígida sobre açúcar em casa
Alcione prestigia lançamento de exposição em homenagem a ela
Mostra 'Com Amor, Alcione' percorre a vida e obra da sambista de 78 anos
Ex-BBB Marciele Albuquerque relata alopecia por estresse após Parintins
Cunhã-poranga contou que queda intensa dos fios virou rotina no período do festival e comemorou resultado de tratamento
Bruno Gagliasso celebra os 6 anos do filho Zyan: 'Meu menino raro'
Ator compartilhou fotos e vídeos do caçula e destacou a ligação do menino com a natureza e os animais
Mariana Xavier sofre ataques após criticar elogios ao emagrecimento: 'Preço da fama'
Atriz afirmou que publicação foi tirada de contexto e disse que passou a receber ataques nas redes sociais