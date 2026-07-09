Marciele Albuquerque relata alopecia emocional por estresse após ParintinsReprodução / Instagram
Ex-BBB Marciele Albuquerque relata alopecia por estresse após Parintins
Cunhã-poranga contou que queda intensa dos fios virou rotina no período do festival e comemorou resultado de tratamento
Alcione prestigia lançamento de exposição em homenagem a ela
Mostra 'Com Amor, Alcione' percorre a vida e obra da sambista de 78 anos
Ex-BBB Marciele Albuquerque relata alopecia por estresse após Parintins
Cunhã-poranga contou que queda intensa dos fios virou rotina no período do festival e comemorou resultado de tratamento
Bruno Gagliasso celebra os 6 anos do filho Zyan: 'Meu menino raro'
Ator compartilhou fotos e vídeos do caçula e destacou a ligação do menino com a natureza e os animais
Mariana Xavier sofre ataques após criticar elogios ao emagrecimento: 'Preço da fama'
Atriz afirmou que publicação foi tirada de contexto e disse que passou a receber ataques nas redes sociais
Fernanda Paes Leme recorda uso de caneta emagrecedora
Apresentadora foi parar no hospital devido efeitos do medicamento
Luísa Sonza desabafa sobre machismo: 'Não sou santa, tive erros'
Em vídeo, cantora refletiu sobre julgamentos sofridos pelas mulheres
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.