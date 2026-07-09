Marciele Albuquerque relata alopecia emocional por estresse após Parintins - Reprodução / Instagram

Marciele Albuquerque relata alopecia emocional por estresse após ParintinsReprodução / Instagram

Publicado 09/07/2026 08:00 | Atualizado 09/07/2026 08:31

Rio - Marciele Albuquerque, de 32 anos, revelou que recebeu o diagnóstico de alopecia emocional. A ex-BBB contou no Instagram, nesta quarta-feira (8), que costumava sofrer com queda intensa de cabelo após o Festival Folclórico de Parintins, mas celebrou uma mudança importante neste ano.

Cunhã-poranga do Boi Caprichoso, campeão da edição de 2026, a modelo disse que voltou do festival sem notar a queda acentuada dos fios, situação que já fazia parte de sua rotina depois do evento.

"Pela primeira vez, eu volto de Parintins e meu cabelo não está caindo. Ano passado também não caiu porque eu já estava fazendo tratamento. Agora ele voltou bem lindão também e sem cair", comemorou.

Marciele explicou que o problema tinha relação com o desgaste físico e emocional causado pela preparação intensa para o festival. Segundo ela, a queda dos fios era frequente em períodos de maior estresse.

"Vocês sabem que eu sempre tive problema com queda de cabelo de estresse. Eu sofri também de alopecia emocional. Nunca mais sofri, graças a Deus", afirmou.

Na legenda da publicação, a influenciadora reforçou que a situação era recorrente em anos anteriores. "Era quase tradição meu cabelo cair pós-festival", escreveu.