Gabriela Loran falou sobre autoestima, identidade e planos para o futuro durante participação no 'Saia Justa' - Reprodução / X

Gabriela Loran falou sobre autoestima, identidade e planos para o futuro durante participação no 'Saia Justa'Reprodução / X

Publicado 09/07/2026 10:54

Rio - Gabriela Loran abriu o coração ao participar do "Saia Justa", do GNT, e falou sobre autoestima, transição de gênero, sonhos pessoais e a relação com a família. Durante a conversa exibida nesta quarta-feira (8), a atriz revelou que, dentre seus desejos, o maior é viver a maternidade.



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Apesar de comemorar a fase profissional, com um filme prestes a estrear e a preparação para interpretar sua primeira vilã em uma novela, Gabriela afirmou que o sonho mais importante continua sendo outro. "Sempre sonhei muito alto, mas o sonho número 1 da minha vida é ser mãe, sem dúvida. Às vezes, as pessoas falam: 'Fulana nasceu para ser mãe'. Eu sou essa pessoa", declarou.



A artista também contou que seu próximo grande objetivo é conquistar a casa própria. Durante o programa, ela disse que tem recorrido à chamada "lei da atração" e revelou que se inspirou na residência da cantora Juliette, uma das apresentadoras da atração.

"A minha maior ambição agora é minha casa própria. Comecei a fazer meu trabalho de lei da atração e um dos vídeos que mais amei ver foi o da sua casa. Fiquei fascinada", comentou.

Durante a conversa, ao recordar o processo de transição de gênero, Gabriela afirmou que nunca precisou fazer uma grande revelação para os pais. "Eu nunca fui de sentar com os meus pais para falar o que eu era ou deixava de ser. Eles foram acompanhando junto comigo. Eu também estava aprendendo, e eles estavam aprendendo junto comigo", disse.

o apoio importa e muito Gabi Loran fala da relação com seus pais no processo de transição #SaiaJusta pic.twitter.com/iaAsTZ90YL — Canal GNT (@canalgnt) July 9, 2026 Para a atriz, a transição de gênero acompanha suas transformações como pessoa. "A Gabriela de ontem não é a Gabriela de hoje e nem vai ser a Gabriela de amanhã. A gente está em constante transição. O mais bonito é entender que somos plurais", afirmou.



Outro tema abordado foi a autoestima. Gabriela contou que, mesmo enfrentando preconceitos ao longo da vida, nunca enxergou seu corpo como algo errado. "Dentro do banheiro eu já era a Gabriela, sem eu mesma saber que eu era a Gabriela. Eu me olhava no espelho, me achava tão linda, gostava do meu corpo, admirava minhas curvas. Mas era ali também que eu ajoelhava no chão e perguntava: 'Por que eu sou diferente? Por que eu não me enquadro nos lugares? Por que eu sofro na escola?'", relembrou. Para a atriz, a transição de gênero acompanha suas transformações como pessoa. "A Gabriela de ontem não é a Gabriela de hoje e nem vai ser a Gabriela de amanhã. A gente está em constante transição. O mais bonito é entender que somos plurais", afirmou.Outro tema abordado foi a autoestima. Gabriela contou que, mesmo enfrentando preconceitos ao longo da vida, nunca enxergou seu corpo como algo errado. "Dentro do banheiro eu já era a Gabriela, sem eu mesma saber que eu era a Gabriela. Eu me olhava no espelho, me achava tão linda, gostava do meu corpo, admirava minhas curvas. Mas era ali também que eu ajoelhava no chão e perguntava: 'Por que eu sou diferente? Por que eu não me enquadro nos lugares? Por que eu sofro na escola?'", relembrou.

ontem, no programa saia justa, Gabriela Loran compartilhou esse lindo relato! te amamos demais pic.twitter.com/IKbLvZuzZB — acervo gabriela loran (@acervoloran) July 9, 2026



Ela também rebateu críticas às mudanças estéticas que escolheu fazer. "Assim como qualquer pessoa cis pode querer mudar o corpo ou fazer ajustes, por que quando eu quero dizem que estou errada? Sempre olhei para o meu corpo com muito carinho e respeito. Meu corpo é o meu templo", concluiu. Ela também rebateu críticas às mudanças estéticas que escolheu fazer. "Assim como qualquer pessoa cis pode querer mudar o corpo ou fazer ajustes, por que quando eu quero dizem que estou errada? Sempre olhei para o meu corpo com muito carinho e respeito. Meu corpo é o meu templo", concluiu.

Gabriela Loran, de 33 anos, nascida em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, foi a primeira atriz trans a integrar o elenco de "Malhação", em 2018. Desde então, participou de produções como "Arcanjo Renegado" e do remake de "Renascer", além de interpretar a farmacêutica Viviane na novela "Três Graças". A artista também está confirmada no elenco da próxima novela das 18h, "Lá Na Minha Terra".



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa