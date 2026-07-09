Gabriela Loran falou sobre autoestima, identidade e planos para o futuro durante participação no 'Saia Justa'Reprodução / X
A artista também contou que seu próximo grande objetivo é conquistar a casa própria. Durante o programa, ela disse que tem recorrido à chamada "lei da atração" e revelou que se inspirou na residência da cantora Juliette, uma das apresentadoras da atração.
Para a atriz, a transição de gênero acompanha suas transformações como pessoa. "A Gabriela de ontem não é a Gabriela de hoje e nem vai ser a Gabriela de amanhã. A gente está em constante transição. O mais bonito é entender que somos plurais", afirmou.
o apoio importa e muito Gabi Loran fala da relação com seus pais no processo de transição #SaiaJusta pic.twitter.com/iaAsTZ90YL— Canal GNT (@canalgnt) July 9, 2026
Outro tema abordado foi a autoestima. Gabriela contou que, mesmo enfrentando preconceitos ao longo da vida, nunca enxergou seu corpo como algo errado. "Dentro do banheiro eu já era a Gabriela, sem eu mesma saber que eu era a Gabriela. Eu me olhava no espelho, me achava tão linda, gostava do meu corpo, admirava minhas curvas. Mas era ali também que eu ajoelhava no chão e perguntava: 'Por que eu sou diferente? Por que eu não me enquadro nos lugares? Por que eu sofro na escola?'", relembrou.
ontem, no programa saia justa, Gabriela Loran compartilhou esse lindo relato! te amamos demais pic.twitter.com/IKbLvZuzZB— acervo gabriela loran (@acervoloran) July 9, 2026
Ela também rebateu críticas às mudanças estéticas que escolheu fazer. "Assim como qualquer pessoa cis pode querer mudar o corpo ou fazer ajustes, por que quando eu quero dizem que estou errada? Sempre olhei para o meu corpo com muito carinho e respeito. Meu corpo é o meu templo", concluiu.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa