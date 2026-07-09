Justin e Emily Baldoni quebram silêncio sobre disputa judicial com Blake Lively - Reprodução/Instagram

Justin e Emily Baldoni quebram silêncio sobre disputa judicial com Blake Lively Reprodução/Instagram

Publicado 09/07/2026 12:07 | Atualizado 09/07/2026 12:18

Rio – O ator Justin Baldoni, de 42 anos, se pronunciou sobre batalha judicial com Blake Lively, de 38, nas redes sociais, nesta última quarta-feira (8). A fala do artista acontece dois meses após ele e atriz chegarem a um acordo em relação ao caso, que teve início em 2024, devido a desentendimentos nos bastidores do filme "É Assim Que Acaba", dirigido por Baldoni.



Lively acusou Baldoni de assédio sexual e retaliação. O ator negou as acusações movendo um processo em reposta. A ação foi arquivada em julho, e em maio, os artistas chegaram a um acordo.



Em vídeo, o ator e a mulher, Emily Baldoni, de 40, explicaram o motivo de quebrarem o silêncio após cerca de dois anos de embate na Justiça com Lively. "Nós não falamos publicamente durante a maior parte dos últimos dois anos. E não foi porque não tínhamos nada para dizer. Deus sabe que tínhamos. Mas toda vez que pensávamos em gravar um vídeo como este, algo nos dizia que ainda não era a hora. Conversávamos sobre isso, refletíamos e rezávamos", explicou Justin.



Emily afirmou que o momento parecia ser propício para comentarem sobre o caso: "Agora parece ser o momento. Há tanta coisa para dizer."



Eles destacaram que apesar da gratidão em favor daqueles que os apoiaram durante o período, eles tiveram que lidar com o sentimento de injustiça e dor diante da disputa com Lively. "Sentimos uma gratidão imensa por tantas pessoas e por tantas coisas que aconteceram conosco", disse Emily. Justin complementou: "A gratidão nos salvou."



"A gratidão não anula a injustiça e a dor que também sentimos nos últimos anos. Tivemos que lidar com muitas coisas e tentar entender como algo assim pôde acontecer. Ainda mais disfarçado de uma luta pelas mulheres. Há muita coisa para processar", afirmou a mulher do artista.



Para o casal, o caso representou um trauma para a família, de modo que eles preferiram seguir em silêncio enquanto o embate continuava na Justiça. "Houve muito trauma para nossa família superar. E isso também torna difícil falar sobre tudo."



"Houve tantas coisas dolorosas ditas ao longo desses últimos anos. Isso criou muito barulho, e nós não queríamos acrescentar mais barulho. Então preferimos deixar que o sistema de Justiça seguisse seu curso", contou Baldoni.



Eles, ainda, declararam que estão passando por um processo de recuperação com o fim do embate judicial. "Estamos nos curando. Se você já passou por algo traumático, sabe que a cura não é linear. Cada dia é diferente Tivemos que redescobrir o que é real e o que realmente importa. Nossa família, nossos amigos, nossa comunidade que esteve ao nosso lado, e a nossa fé."



Blake Lively ainda não se pronunciou sobre o assunto.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa