Douglas Souza se casa com Gabriel Campos - Reprodução do Instagram

Douglas Souza se casa com Gabriel Campos Reprodução do Instagram

Publicado 09/07/2026 11:47 | Atualizado 09/07/2026 11:47

Rio - Jogador de vôlei da seleção brasileira, Douglas Souza se casou com o programador Gabriel Campos, em São Paulo, nesta quarta-feira (8). Juntos desde 2017, o casal reuniu familiares e amigos no enlace, que foi celebrado pela drag queen Ikaro Kadoshi. Um vídeo do momento especial foi publicado no Instagram.







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Nos votos, Douglas se declarou para Gabriel. "Eu não me arrependo em nenhum dia de estar ao seu lado nesses nove anos. E eu espero, do fundo do meu coração, que a gente continue por mais nove, dez, 15, até o final da nossa vida. Eu tive muita sorte de te encontrar nesse mundo louco. Como sempre te falo: 'te amo infinito'". Após dizer o tão esperado "sim", o casal se divertiu para valer na festa.

Douglas e Gabi ficaram noivos em 2023. Recentemente, o atleta voltou a treinar com a Seleção Brasileira e, na próxima semana, ele embarca para Chicago, nos Estados Unidos, onde disputará a próxima etapa da Liga das Nações de Vôlei (VNL).