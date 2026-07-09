Karina Lucco fez relato sobre luta contra alopecia Reprodução/Instagram
Mãe de Lucas Lucco desabafa sobre volta da alopecia areata
Karina Lucco retomou o tratamento com corticoide para controle da doença
Mãe de Lucas Lucco desabafa sobre volta da alopecia areata
Karina Lucco retomou o tratamento com corticoide para controle da doença
Justin Baldoni se manifesta sobre batalha judicial com Blake Lively
Ator contou detalhes de embate na Justiça em vídeo publicado nas redes sociais, nesta quarta-feira (8)
Douglas Souza se casa com Gabriel Campos em São Paulo
Jogador de vôlei e programador reuniram amigos e familiares na cerimônia
Sobrinha de Arlindo Cruz faz pausa na carreira para cuidar da saúde
Equipe da sambista pediu por orações nas redes
Gabriela Loran fala sobre sonho de ser mãe
Atriz ainda comentou o apoio que recebeu dos pais durante o processo de transição de gênero
Carolina Ferraz diz que boatos de affair com ator mexeram com casamento
Atriz relembrou repercussão de Milena e Nando em 'Por Amor' e negou romance fora da ficção
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.