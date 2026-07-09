Karina Lucco fez relato sobre luta contra alopecia - Reprodução/Instagram

Karina Lucco fez relato sobre luta contra alopecia Reprodução/Instagram

Publicado 09/07/2026 15:08

Rio - Karina Lucco voltou a sofrer com a alopecia areata, uma condição autoimune que causa a queda repentina de cabelo. Em vídeo publicado nas redes sociais, a mãe de Lucas Lucco desabafou sobre o reaparecimento do quadro e os novos passos no tratamento.

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"Compartilhei a pouco tempo a minha alegria com os resultados, que todas as falhas tinham sido cobertas. Mas, infelizmente, aconteceu que no final de semana eu comecei novamente com uma queda de cabelo, e foi muito rápido para abrir novas falhas. Em alguns casos, acontece isso", contou.

A influenciadora contou detalhes de uma consulta e do uso de medicamento. "O tratamento ainda é curto, tem menos de um ano. Em alguns casos acontece da areata ficar novamente ativa. Então sigo confiando no processo. Estou novamente com um esquema de corticoide, que é uma coisa que conversei abertamente com a minha médica, porque não é um esquema que eu quero seguir para a minha vida toda".

Karina Lucco refletiu, ainda, sobre os altos e baixos desde o diagnóstico. "Nem todo processo é linear. É claro que a notícia entristece. Mas ela não apaga tudo o que vivi até aqui, nem a esperança que construí ao longo dessa caminhada. Mais uma vez, escolho confiar no tratamento, respeitar o tempo do meu corpo e seguir um dia de cada vez", afirmou.