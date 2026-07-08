Tati Bernardi relembra fora de Humberto Carrão: 'O mais elegante' - Reprodução Instagram

Tati Bernardi relembra fora de Humberto Carrão: 'O mais elegante'Reprodução Instagram

Publicado 08/07/2026 18:26

Rio - Tati Bernardi relembrou uma situação inusitada vivida com Humberto Carrão durante a participação no podcast "A Erika Pod". A escritora contou que levou um fora do ator depois de sugerir que os dois se beijassem em uma festa realizada em sua casa, em São Paulo, há cerca de cinco anos.

Segundo Tati, Carrão foi ao encontro acompanhado da atriz Maria Ribeiro e a cumprimentou dizendo que admirava seu trabalho. Mais tarde, enquanto o ator pegava água na cozinha, ela resolveu tomar a iniciativa.

"Acho que a gente deveria se beijar", contou que disse ao ator. A resposta, segundo ela, veio com delicadeza: "Vamos marcar mais para frente". "Foi o fora mais elegante", brincou, em entrevista ao podcast.

A escritora afirmou que encarou a situação com bom humor e revelou que continuou tentando a sorte durante a mesma festa. "Na mesma festa, ataquei mais uns três. Sempre eu pontuo. Uma hora é gol", disse.

Aos 47 anos, Tati Bernardi é autora de diversos livros e também trabalhou como roteirista do programa "Amor & Sexo", além de colaborar em novelas como "A Vida da Gente" e "Sangue Bom"