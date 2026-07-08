Tati Bernardi relembra fora de Humberto Carrão: 'O mais elegante'Reprodução Instagram
Tati Bernardi relembra fora de Humberto Carrão: 'O mais elegante'
Escritora contou que sugeriu um beijo ao ator durante uma festa e se divertiu ao recordar a resposta que recebeu
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