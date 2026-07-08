Barbara Reis fala sobre cirurgia para tratar lipedema - Reprodução/Instagram

Barbara Reis fala sobre cirurgia para tratar lipedemaReprodução/Instagram

Publicado 08/07/2026 13:48 | Atualizado 08/07/2026 14:00

Rio – Barbara Reis, de 36 anos, revelou que realizou cirurgia para tratar lipedema, doença crônica caracterizada pelo acúmulo desproporcional de gordura. A atriz, que interpretou Lena em "Três Graças", falou sobre o processo em vídeo publicado nas redes sociais, nesta quarta-feira (8).



Na postagem, ela explicou que a decisão de seguir com o procedimento não foi apenas estética. "Sim, eu operei meu lipedema. Eu sei que vocês estão me acompanhando nos últimos meses e sabem que lipedema não é uma questão só de estética. É uma doença crônica que muitas vezes a gente confunde com gordura localizada ou com retenção", afirmou.



A atriz já seguia com tratamentos para lidar com a doença, mas escolheu fazer a cirurgia como uma maneira de melhorar a qualidade de vida. "Eu já vinha fazendo vários tratamentos, como a dieta conservadora, e senti muita qualidade de vida com ela. Mas achava que precisava dar um passo nessa minha busca de sempre me melhorar e resolvi fazer a cirurgia."



Ela, ainda, contou que com este novo passo, está motivada a retornar para a academia, assim que receber a liberação médica. "Estou louca para voltar a ser uma super marombeira também. Acho que a gente começa a ficar motivada, porque agora eu sei que os meus músculos vão ter mais destaque”.

"Eu estou muito feliz. Ter feito essa cirurgia foi a realização de um sonho. Ainda não consigo dizer quais foram os benefícios, porque é muito recente, mas passei por tudo sem nenhuma intercorrência e sigo me recuperando", completou.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa