Barbara Reis fala sobre cirurgia para tratar lipedemaReprodução/Instagram
Na postagem, ela explicou que a decisão de seguir com o procedimento não foi apenas estética. "Sim, eu operei meu lipedema. Eu sei que vocês estão me acompanhando nos últimos meses e sabem que lipedema não é uma questão só de estética. É uma doença crônica que muitas vezes a gente confunde com gordura localizada ou com retenção", afirmou.
A atriz já seguia com tratamentos para lidar com a doença, mas escolheu fazer a cirurgia como uma maneira de melhorar a qualidade de vida. "Eu já vinha fazendo vários tratamentos, como a dieta conservadora, e senti muita qualidade de vida com ela. Mas achava que precisava dar um passo nessa minha busca de sempre me melhorar e resolvi fazer a cirurgia."
Ela, ainda, contou que com este novo passo, está motivada a retornar para a academia, assim que receber a liberação médica. "Estou louca para voltar a ser uma super marombeira também. Acho que a gente começa a ficar motivada, porque agora eu sei que os meus músculos vão ter mais destaque”.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.