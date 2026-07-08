Netflix lançou o trailer de 'Elize: Sombras de uma Mulher'Reprodução / Netflix

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Carolina Irigoyen
Rio - A Netflix divulgou, nesta quarta-feira (8), o primeiro trailer de "Elize: Sombras de uma Mulher", filme inspirado no caso de Elize Matsunaga, condenada pelo assassinato do empresário Marcos Matsunaga, em 2012. Protagonizado por Lorena Comparato, o longa estreia na plataforma no dia 22 de julho.
As primeiras cenas antecipam o tom dramático da produção ao acompanhar a trajetória de Elize desde o início do relacionamento com Marcos até os acontecimentos que culminaram em um dos crimes de maior repercussão da história recente do país. O trailer mostra momentos de paixão, conflitos familiares, violência psicológica e a escalada da tensão entre o casal.

Com direção de Felipe Vellas, o filme foi escrito por Raphael Montes e Mariana Torres. 

Além de Lorena Comparato no papel principal, o elenco reúne Henrique Kimura como Marcos Matsunaga, além de Miwa Yanagizawa, Julia Shimura e Denise Weinberg.

Na terça-feira (7), a Netflix já havia divulgado as primeiras imagens oficiais do longa, mostrando Lorena caracterizada como Elize em diferentes fases da história. Na ocasião, a plataforma anunciou que o trailer seria lançado nesta quarta, aumentando a expectativa dos fãs.


*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa