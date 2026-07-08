Netflix lançou o trailer de 'Elize: Sombras de uma Mulher'Reprodução / Netflix
O que leva uma mulher a assassinar o próprio marido?— Netflix Brasil (@NetflixBrasil) July 8, 2026
Elize: Sombras de uma Mulher, protagonizado por Lorena Comparato, é inspirado no caso real de Elize Matsunaga. Com roteiro de Raphael Montes e Mariana Torres, o filme estreia no dia 22 de julho. pic.twitter.com/YFssDY6Dph
Com direção de Felipe Vellas, o filme foi escrito por Raphael Montes e Mariana Torres.
Além de Lorena Comparato no papel principal, o elenco reúne Henrique Kimura como Marcos Matsunaga, além de Miwa Yanagizawa, Julia Shimura e Denise Weinberg.
Na terça-feira (7), a Netflix já havia divulgado as primeiras imagens oficiais do longa, mostrando Lorena caracterizada como Elize em diferentes fases da história. Na ocasião, a plataforma anunciou que o trailer seria lançado nesta quarta, aumentando a expectativa dos fãs.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa