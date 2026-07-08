Netflix lançou o trailer de 'Elize: Sombras de uma Mulher' - Reprodução / Netflix

Netflix lançou o trailer de 'Elize: Sombras de uma Mulher'Reprodução / Netflix

Publicado 08/07/2026 12:06 | Atualizado 08/07/2026 12:15

Rio - A Netflix divulgou, nesta quarta-feira (8), o primeiro trailer de "Elize: Sombras de uma Mulher", filme inspirado no caso de Elize Matsunaga, condenada pelo assassinato do empresário Marcos Matsunaga, em 2012. Protagonizado por Lorena Comparato, o longa estreia na plataforma no dia 22 de julho.

O que leva uma mulher a assassinar o próprio marido?



Elize: Sombras de uma Mulher, protagonizado por Lorena Comparato, é inspirado no caso real de Elize Matsunaga. Com roteiro de Raphael Montes e Mariana Torres, o filme estreia no dia 22 de julho. pic.twitter.com/YFssDY6Dph — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) July 8, 2026