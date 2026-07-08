Fátima Bernardes - Reprodução / Leo Dias TV

Fátima Bernardes Reprodução / Leo Dias TV

Publicado 08/07/2026 09:43

Rio - Fátima Bernardes falou sobre a possibilidade de voltar à TV em outra emissora desde o fim de seu contrato fixo com a Globo, em 2023. Em entrevista ao “Programa Flávio Ricco”, exibida nesta terça-feira (7), a apresentadora contou que recebeu sondagens no mercado, mas nenhuma proposta concreta até o momento.

"Efetivamente, não [recebi convites], uma proposta real. [Houve] sondagens, 'você gostaria de fazer algo?', 'o que você gostaria?'. Mas ainda não chegou esse momento", afirmou.

Durante a conversa, Fátima também relembrou a saída do “Encontro”, em julho de 2022. A jornalista explicou que decidiu diminuir o ritmo de trabalho após o diagnóstico de câncer de endométrio, em dezembro de 2020, e percebeu que já não queria seguir à frente de um programa diário com perfil cada vez mais jornalístico.

"Eu estava muito segura de que estar em um programa diário, que, naquele momento, estava voltando muito para um jornalismo, não era o que me fazia feliz mais", explicou.

A apresentadora ainda revelou que chegou a apresentar à Globo um projeto para o horário nobre. A proposta era uma atração de variedades, com entrevistas e humor, em um tom diferente do que ela fazia nas manhãs da emissora. A ideia, porém, acabou fora da programação.

“Logo que saí [da Globo no final de 2023], apresentei um projeto para um programa noturno na TV. Houve interesse, a gente fez um piloto, mas ele não se encaixava na grade daquele ano”, contou.

Questionada por Flávio Ricco se o formato seria um talk show, Fátima explicou que a proposta era mais ampla. “Era um programa de variedades mesmo. Era um programa de entrevista, mas tinha um toque de humor também. A minha proposta era levar uma conversa um pouco mais tranquila, diferente do que eu fazia pela manhã”, disse, antes de completar: “mas não vingou”.

Fátima contou que o projeto perdeu força em meio aos compromissos com a cobertura dos Jogos Olímpicos e voltou a ser testado depois, mas sem espaço nos planos da Globo para 2025, ano em que a emissora celebrou seus 60 anos. “Gravei o piloto só no fim daquele ano. Depois não encaixava nos planos de 2025, porque era o ano dos 60 anos da Globo. Tudo tranquilo, isso faz parte do nosso trabalho”, declarou.

Fora da TV aberta, a jornalista passou a investir em novos caminhos. Atualmente, ela se dedica ao videocast “Cá Entre Nós”, ao lado da filha, Bia Bonemer, e já confirmou uma segunda temporada do projeto. Ela também tem feito palestras sobre as mudanças de carreira e de vida, com apresentações previstas para Natal e Rio de Janeiro.

Na entrevista, Fátima ainda avaliou o momento da televisão aberta e afirmou que sente falta de mais espaço para mulheres no horário nobre. A apresentadora disse que não vê tantas oportunidades femininas à frente de atrações noturnas, especialmente depois das novelas.