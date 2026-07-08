Neymar e Bruna Biancardi com as duas filhas Mavie e Mel - Reprodução / Instagram

Neymar e Bruna Biancardi com as duas filhas Mavie e Mel Reprodução / Instagram

Publicado 08/07/2026 10:32 | Atualizado 08/07/2026 10:33

Rio - Bruna Biancardi se pronunciou nas redes sociais sobre os rumores de que Neymar teria barrado uma grande festa de aniversário para Mel, filha caçula do casal. A menina completou 1 ano no último domingo (5), mesmo dia da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, e a influenciadora mostrou uma comemoração simples, com bolo, churrasco e decoração com tema de abelhinhas.

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A repercussão começou depois que páginas de fofoca publicaram que a ideia inicial seria realizar um evento de grandes proporções nos Estados Unidos. Segundo as especulações, a festa teria efeitos de pirotecnia e personagens vivos inspirados em princesas da Disney. Bruna, no entanto, negou que algo do tipo tenha sido planejado.Nos comentários de uma das publicações, a influenciadora ironizou a situação e explicou que a família nunca pensou em fazer um megaevento para a data."Esqueceram de me convidar pra esse evento. Gente, nunca houve nenhum planejamento de evento de aniversário por aqui, sempre foi só um bolinho... e hoje não fizemos nenhuma festa. Era apenas uma decoração em um canudo, simples assim. Desmentindo, porque as coisas tomam outras proporções. Até show de fogos já inventaram (risos)", escreveu.Nos registros publicados por Bruna, Mel aparece em uma comemoração intimista. A decoração teve detalhes com abelhas, em referência ao nome da menina, além de uma mesa simples com bolo e imagens da aniversariante. A influenciadora também mostrou momentos das filhas na piscina e do churrasco em família.Bruna está grávida de sua terceira filha com Neymar. Além de Mel, os dois também são pais de Mavie. O jogador ainda tem outros dois filhos fora da relação com a influenciadora: Davi Lucca, de 14 anos, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas, e Helena, que também fez aniversário neste mês.