Glen Powell comemorou o feriado do dia 4 de julho com amigos e Michelle Randolph, nova namorada - Reprodução / Instagram

Glen Powell comemorou o feriado do dia 4 de julho com amigos e Michelle Randolph, nova namoradaReprodução / Instagram

Publicado 08/07/2026 09:15 | Atualizado 08/07/2026 09:31

Rio - Glen Powell colocou fim aos rumores sobre sua vida amorosa. O astro de "Top Gun: Maverick", "Todos Menos Você" e "Twisters" compartilhou, nesta terça-feira (8), um álbum de fotos das comemorações do feriado da Independência dos Estados Unidos e, entre os registros, apareceu trocando um beijo com a atriz Michelle Randolph, oficializando o relacionamento nas redes sociais.

fotogaleria



O carrossel reúne momentos do fim de semana do ator em uma propriedade à beira de um lago, com amigos e familiares. Nas imagens, ele surge participando de brincadeiras, jogos de vôlei, golfe, festas temáticas e atividades ao ar livre. Michelle também aparece em registros sozinha e ao lado do namorado, incluindo a foto do beijo que chamou a atenção dos fãs.



Embora esta seja a primeira confirmação pública do romance, os dois já vinham sendo apontados como um casal desde o fim de 2025. Os rumores começaram após serem vistos dançando juntos em um tradicional salão country em Austin, no Texas. Desde então, passaram a fazer aparições frequentes em viagens, eventos e passeios por Nova York, onde chegaram a ser fotografados de mãos dadas e aos beijos.



Glen Powell, de 37 anos, vive o melhor momento da carreira após o sucesso de produções como "Top Gun: Maverick", "Todos Menos Você", "Assassino por Acaso" e "Twisters". O ator também está envolvido em novos projetos de Hollywood, incluindo a adaptação de "O Sobrevivente" ("The Running Man").



Já Michelle Randolph, de 28 anos, ganhou destaque na televisão americana ao integrar o universo criado por Taylor Sheridan. A atriz participou da série "1923", faz parte do elenco de "Landman", ao lado de Demi Moore e Billy Bob Thornton, e também está confirmada em "Pânico 7".



O carrossel reúne momentos do fim de semana do ator em uma propriedade à beira de um lago, com amigos e familiares. Nas imagens, ele surge participando de brincadeiras, jogos de vôlei, golfe, festas temáticas e atividades ao ar livre. Michelle também aparece em registros sozinha e ao lado do namorado, incluindo a foto do beijo que chamou a atenção dos fãs.Embora esta seja a primeira confirmação pública do romance, os dois já vinham sendo apontados como um casal desde o fim de 2025. Os rumores começaram após serem vistos dançando juntos em um tradicional salão country em Austin, no Texas. Desde então, passaram a fazer aparições frequentes em viagens, eventos e passeios por Nova York, onde chegaram a ser fotografados de mãos dadas e aos beijos.Glen Powell, de 37 anos, vive o melhor momento da carreira após o sucesso de produções como "Top Gun: Maverick", "Todos Menos Você", "Assassino por Acaso" e "Twisters". O ator também está envolvido em novos projetos de Hollywood, incluindo a adaptação de "O Sobrevivente" ("The Running Man").Já Michelle Randolph, de 28 anos, ganhou destaque na televisão americana ao integrar o universo criado por Taylor Sheridan. A atriz participou da série "1923", faz parte do elenco de "Landman", ao lado de Demi Moore e Billy Bob Thornton, e também está confirmada em "Pânico 7".