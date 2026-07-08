Valentina Schmidt está noiva de Christiano DonnellyReprodução do Instagram
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Valentina Schmidt está noiva de Christiano DonnellyReprodução do Instagram
Ver essa foto no Instagram
Filha de Tadeu Schmidt anuncia noivado: 'Amor da minha vida'
Valentina e Christiano Donnelly estão juntos desde 2022
Luana Piovani chama Ana Paula Renault para festa de aniversário
Atriz respondeu comentário da campeã do 'BBB 26' e animou fãs com a possibilidade de uma nova amizade
Fernanda Torres recorda bastidores de premiações e romance com Bial
Atriz também revela proposta para divulgar bet
Karoline Lima elogia Léo Pereira e abre o jogo sobre morar fora
Durante viagem para acompanhar a Copa do Mundo nos Estados Unidos, influenciadora falou sobre a vida pessoal e planos futuros
Helô Pinheiro completa 83 anos e ganha homenagem da filha: 'Te amo'
Apresentadora compartilhou fotos em família e destacou a admiração pela eterna Garota de Ipanema
Sabrina Sato impressiona ao mostrar tudo o que come na gravidez
Apresentadora revelou as refeições do dia e brincou que o vídeo foi gravado no início da gestação de Nicolas Prattes