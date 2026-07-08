Valentina Schmidt está noiva de Christiano Donnelly - Reprodução do Instagram

Valentina Schmidt está noiva de Christiano DonnellyReprodução do Instagram

Publicado 08/07/2026 08:42

Rio - Filha de Tadeu Schmidt, Valentina, de 24 anos, está noiva do psicólogo Christiano Donnelly. A novidade foi anunciada pela atriz em uma publicação feita no Instagram, nesta terça-feira (8). Ela compartilhou uma foto ao lado do amado e falou sobre a nova etapa pessoal. Os dois estão juntos desde 2022.

"De namorados a noivos! Hoje chegamos à marca de quatro anos e meio do nosso relacionamento. E, da forma mais surpreendente e inesperada possível, no dia 2 de julho, demos a largada a uma nova etapa das nossas vidas. Vamos com tudo, amor da minha vida", escreveu Valentina na publicação.

Em 2021, a atriz se declarou uma pessoa queer em suas redes sociais, no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. "Durante anos, tive muita dificuldade em me aceitar e me amar, e isso bloqueou um pouco meu amor por outras pessoas. Então, depois de anos de dúvidas, cheguei a uma conclusão da qual me orgulho e finalmente me sinto confortável: sou queer, ou seja, no meu caso, minha orientação sexual e atração emocional não se encaixam nos padrões da heteronormatividade. Eu me amo e amo todos vocês. Este sou eu. Simples assim", escreveu ela, em inglês.

Além de Valentina, Tadeu é pai de Laura, de 21 anos. As duas são fruto do relacionamento de 26 anos do apresentador com Ana Cristina Schmidt.