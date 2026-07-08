Fernanda Torres durante o 'Conversa Com Bial' - Reprodução de vídeo

Fernanda Torres durante o 'Conversa Com Bial'Reprodução de vídeo

Publicado 08/07/2026 06:56 | Atualizado 08/07/2026 07:16

Rio - Fernanda Torres foi a convidada de estreia da nova temporada do "Conversa com Bial", da TV Globo, nesta terça-feira (7), e recordou os bastidores da campanha de "Ainda Estou Aqui" ao Oscar de 2025 e Globo de Ouro. Além disso, a atriz falou sobre o romance com Pedro Bial no passado, proposta para divulgar bet e a polêmica com 'blackface'.

Intérprete de Eunice Paiva no longa, que venceu a categoria 'melhor filme internacional' no Oscar, Fernanda contou que ficou meses no exterior para divulgar a produção. Na ocasião, ela percorreu vários países, participou de premiações, ganhou o Globo de Ouro e viu a cidade de Los Angeles pegar fogo devido a onda de incêndios.

"Quando a gente chegou (ao Festival de Veneza) não era ninguém, era um azarão e teve de tudo... No dia seguinte ao Globo de Ouro, Los Angeles pegou fogo. Tive que sair fugida... Falavam que era para pegar o essencial, e eu olhava para o Globo de Ouro e pensava: 'O que é essencial? Será que ele vai derreter? Eu vou levar, levei... Depois entrei no (talkshow) Jimmy Kimmel, dei conta, que é uma coisa apavorante, porque a gente tem que render", lembrou.

Ao deixar o palco do programa, Fernanda foi questionada por seu assessor sobre uma polêmica do passado. "Quando entrei no camarim, entra o assessor e me pergunta se fiz blackface em 1998 em um programa. Todo mundo que é comediante pecou nessa entre 1980 e 2000. Todos nós pecamos... Eu comecei a tremer e falei: 'Gente, a Cinderela vai acabar como a atriz racista sul-americana", brincou.

O caso em questão, entretanto, ocorreu em 2008 quando Fernanda pintou o corpo de preto para interpretar uma empregada doméstica em uma extinta esquete de comédia do "Fantástico". Ao "Deadline", ela se manifestou sobre o episódio: "Estou muito arrependida por isso."

Acusação de Karla Sofía Gascón

Enquanto lidava com a situação e em meio ao cansaço, a atriz foi para o hotel onde estava hospedada. Foi quando ela foi acusada por Karla Sofía Gascón, protagonista de "Emilia Pérez", de ter uma equipe trabalhando contra ela na disputa como "Melhor Atriz" no Oscar. "Estou com medo de estar aqui hoje, Pedro, porque hoje em dia dar entrevista é um perigo. É um cancelamento certo".

Fernanda Torres revelou que descobriu campanha difamatória contra ela em camarim de talk show americano:



“Vira assessor de imprensa e fala assim: ‘Você fez um blackface em 1998?’. Todo comediante pecou muito entre 1980 e 2000. Aí comecei a tremer.” pic.twitter.com/maFPMOWtKD — poponze (@poponze) July 8, 2026

'Não fiz bet'



No programa, Fernanda ainda revelou que recusou uma oferta milionária para divulgar bet. "Não fiz bet. Você não pode fazer Eunice Paiva e depois acabar dizendo: 'vai, aposta aí'. Uma coisa difícil nesses contratos é que quanto mais uma pessoa perde, mais você ganha. É uma coisa que depois, quando você bate lá no céu, talvez dê problema."

Fernanda Torres revelou no ‘Conversa com Bial’ que recusou uma proposta milionária para divulgar uma casa de apostas:



“Eu não fiz BET… É aquilo, né? Você não pode fazer Eunice Paiva e depois acabar dizendo: ‘Vai, aposta aí’.”pic.twitter.com/rzJIgvkCUU — Central Reality (@centralreality) July 8, 2026

Romance com Bial

O relacionamento com Pedro Bial, entre 1982 e 1985, foi abordado durante a atração. O assunto surgiu quando ela reviu uma entrevista em que dizia que seu maior medo era "perder o interesse pela vida". "Quanto mais velho você fica, mais complicado é, porque com 17 anos você se apaixona por um poste. Aí você chora porque o poste te largou, aí passa um rodapé também e se apaixona para caramba".

Bial, então, citou que os dois ficaram juntos quando a atriz tinha esta idade. "Aos 17 anos ela se apaixonou por este poste aqui", brincou o apresentador. Bem-humorada, ela reagiu: "Você ainda é gato, mas ele era muito gato, e eu era mais ou menos. Ele deu bola para mim e eu não acreditava. Subiu muito minha autoestima. A gente teve revival, gente! Um comeu o pão que o diabo amassou pelo outro em tempos diferentes. Hoje em dia, a gente se encontra naturalmente, é meio parente, não temos mais esse problema."