Ticiane Pinheiro mostra indignação de Anitta com Maria Ribeiro - Reprodução de vídeo

Ticiane Pinheiro mostra indignação de Anitta com Maria RibeiroReprodução de vídeo

Publicado 08/07/2026 09:27

Rio - Ticiane Pinheiro mostrou os bastidores de sua participação em "Quem Ama Cuida", da TV Globo, em vídeos publicados no Instagram Stories, nesta terça-feira (7). As postagens incluem fotos da apresentadora ao lado de alguns integrantes do elenco da novela, detalhes da cena e até uma "revolta" de Anitta após não ser reconhecida pela atriz Maria Ribeiro, que interpreta a mulher do dermatologista César (Rainer Cadete).

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No fim da gravação do folhetim, Ticiane questionou Isabel Teixeira, que dá vida à Pilar, sobre como era ser tão má. "Eu sou boa", reagiu a atriz. Foi neste momento que Anitta surpreendeu Maria Ribeiro ao tampar os olhos dela com as mãos. "Não sei quem é, não vou saber. Quem é, gente?", questionou a artista.

"A pessoa que você mais ama no mundo depois de mim, Maria. Quem é? Sente o cheiro", afirmou Ticiane. Isabel entrou na brincadeira. "Está ficando bem chato para você, Maria. Se você não descobrir agora, eu vou contar até três e você vai saber quem é". Maria, então, palpitou: "É a Nathalia?". Ticiane e Isabel negaram. Anitta ficou indignada com a resposta da amiga: "Vai tomar no seu c*", disse ela indo embora.

Ao perceber que se tratava da cantora, Maria saiu correndo atrás da Poderosa. "Porra, vai se f*der". Tici mostrou as duas batendo boca e contou, com bom humor: "Anitta está me convidando para ser a noiva da festa junina (dela), porque Maria não reconheceu ela". Enquanto isso, a cantora questionava a amiga. "Amor, a pessoa que você mais ama? Como (Nathalia) é a pessoa que você mais ama, sem eu nunca nem ouvir falar? O que é isso, cara?".

No capítulo de "Quem Ama Cuida", exibido na última noite, Ticiane aparecia como uma da convidadas da inauguração da clínica dermatológica de César (Rainer Cadete) e Rafael (João Vitor Silva).