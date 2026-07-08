Ticiane Pinheiro mostra indignação de Anitta com Maria RibeiroReprodução de vídeo
Ticiane Pinheiro mostra indignação de Anitta com Maria Ribeiro
Apresentadora ainda compartilhou os bastidores da participação em 'Quem Ama Cuida' com os seguidores
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