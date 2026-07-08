Sandy prestigia peça de Beth Goulart com o namorado - Reprodução do Instagram

Sandy prestigia peça de Beth Goulart com o namorado Reprodução do Instagram

Publicado 08/07/2026 10:07

Rio - Sandy prestigiou o espetáculo "Simplesmente Eu, Clarice Lispector", estrelado por Beth Goulart, no Teatro Moise Safra, em São Paulo, no último fim de semana, acompanhada do namorado, o médico Pedro Andrade. Discreta em relação à vida pessoal, a cantora apareceu ao lado do amado, em vídeo publicado nas redes sociais, ao receber uma homenagem.

No fim da peça, Beth dedicou a apresentação à Sandy e a exaltou. "Uma pessoa muito especial. Uma artista que vive em nossas mentes e corações desde pequenininha. Nos ajuda a aprender a beleza da música, da arte, da palavra, da presença", afirmou. O registro do momento foi publicado pela atriz. Nas imagens, a cantora aparece na plateia, emocionada, ao lado do namorado.

Beth também compartilhou um clique abraçadinha com Sandy nos bastidores da peça. "Sandy é uma artista que toca o coração, canta com a alma, faz composições lindas, de uma sensibilidade única que transforma nossa vida. Saber de seu amor por Clarice Lispector nos aproxima ainda mais. Foi uma alegria imensa poder receber você, Pedro e seus amigos nesse trabalho feito com muito amor. Obrigada por estar com a gente, por se emocionar junto e por inspirar tantas outras pessoas a virem nos assistir", escreveu na legenda.



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