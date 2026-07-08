Lindsay Lohan comemora chegada aos 40 anos Reprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Rio – Lindsay Lohan compartilhou registros de comemoração de aniversário de 40 anos nas redes sociais, nesta terça-feira (7). A atriz mostrou a celebração junto do marido, Bader Shammas, de 40, e do filho, Luai, de 3. Na legenda da publicação, a artista escreveu: "Ultimamente".
Entre as fotos, Lindsay aparece em momentos descontraídos com a família e amigos, e revela imagem de bolo de aniversário, e de um balão comemorativo. Para além disso, ela também publicou registros sozinha, do filho, e de um buquê de rosas brancas.
Conhecida por filmes como "Sexta-Feira Muito Louca" (2003), "Meninas Malvadas" (2004) e "Herbie: Meu Fusca Turbinado" (2005), Lindsay é casada com Bader Shammas desde 2022. Ela celebrou as quatro décadas de vida no dia 2 de julho.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa