Em novo reality, Maya Massafera falou que, até agora, fez sexo apenas uma vez em 2026 - Reprodução / Instagram

Em novo reality, Maya Massafera falou que, até agora, fez sexo apenas uma vez em 2026Reprodução / Instagram

Publicado 08/07/2026 12:55

Rio - Maya Massafera, de 45 anos, voltou a falar sobre a vida amorosa nas redes sociais e surpreendeu os seguidores ao revelar que, até agora, fez sexo apenas uma vez em 2026. Em um vídeo publicado nesta quarta-feira (8), a influenciadora contou que decidiu criar um "álbum de selinhos" para registrar cada relação íntima ao longo do ano.



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"Esse ano eu dei, eu transei uma vez", afirmou. Em seguida, ela explicou a ideia. "Eu decidi que vou ser a 'Mulher Selinho'. Toda vez que eu transar, eu ganho um selo. E esse ano, pasmem, eu só tenho um selo. Meu álbum está vazio."



Segundo Maya, o objetivo é terminar o ano com o álbum "cheio de figurinhas", mas ela diz que a missão tem sido difícil por causa do comportamento dos homens com quem se envolve.



"Os homens hoje em dia não querem nada com nada. Eles ficam com você e depois somem. Aí você fica esperando a mensagem", comentou.



A influenciadora contou ainda que estabeleceu uma regra para os futuros pretendentes. "Não mandou mensagem no dia seguinte? Próximo. Fila anda."



Ela explicou que, para alguém "ganhar um selo" em seu álbum, não basta apenas o encontro íntimo. "Tem que ter protocolo, tem que ter o pós, tem que ter o 'chegou bem?'. Se não tiver, o álbum continua vazio", brincou.



Durante o vídeo, Maya também revelou ter recorrido à vidente Chai em busca de previsões para a vida amorosa. Segundo ela, a espiritualista garantiu que um homem do signo de Touro aparecerá em sua vida.



"Eu quero um homem raíz que ligue, que você não fique esperando dias. Cadê esse homem raíz? Estou aqui esperando, toda produzida, e nada", disse em tom bem-humorado.