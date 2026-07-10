Luiz Henrique e Tammy Parisoto anunciam gravidezReprodução / Instagram
O casal compartilhou a novidade nas redes sociais por meio de um vídeo. Nas imagens, os dois simulam a pintura de um quadro em aquarela. Ao fim da gravação, eles revelam o desenho de um feto e confirmam a chegada do bebê.
Na legenda, Luiz Henrique e Tammy contaram que o desejo de aumentar a família já fazia parte dos planos dos dois.
"Entre tantos sonhos que compartilhamos, Deus nos confiou o mais precioso de todos! O amor que nasceu entre nós agora ganha uma nova forma, mais profunda, mais bonita e ainda mais cheia de significado! E com o coração transbordando de gratidão e felicidade, compartilhamos a notícia que transformou nossas vidas: nossa família está crescendo!", escreveram.
Luiz Henrique e Tammy estão juntos desde junho do ano passado. Este será o primeiro filho da modelo e o segundo do atacante.
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