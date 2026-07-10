Luiz Henrique e Tammy Parisoto anunciam gravidez - Reprodução / Instagram

Luiz Henrique e Tammy Parisoto anunciam gravidezReprodução / Instagram

Publicado 10/07/2026 14:59 | Atualizado 10/07/2026 15:05

Rio - Luiz Henrique, jogador da Seleção Brasileira e do Zenit, da Rússia, anunciou nesta sexta-feira (10) que espera o primeiro filho com a mulher, a modelo e influenciadora Tammy Parisoto. O atleta já é pai de uma menina de 3 anos, fruto de um relacionamento anterior com Carolina Andrade.

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O casal compartilhou a novidade nas redes sociais por meio de um vídeo. Nas imagens, os dois simulam a pintura de um quadro em aquarela. Ao fim da gravação, eles revelam o desenho de um feto e confirmam a chegada do bebê.Na legenda, Luiz Henrique e Tammy contaram que o desejo de aumentar a família já fazia parte dos planos dos dois."Entre tantos sonhos que compartilhamos, Deus nos confiou o mais precioso de todos! O amor que nasceu entre nós agora ganha uma nova forma, mais profunda, mais bonita e ainda mais cheia de significado! E com o coração transbordando de gratidão e felicidade, compartilhamos a notícia que transformou nossas vidas: nossa família está crescendo!", escreveram.Luiz Henrique e Tammy estão juntos desde junho do ano passado. Este será o primeiro filho da modelo e o segundo do atacante.