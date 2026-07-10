Neymar foi ao parque Epic Universe acompanhado de Bruna Biancardi, das filhas Mavie, Mel, e do filho Davi LuccaReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - Neymar aproveitou a quinta-feira (9) em clima de férias nos Estados Unidos. O jogador foi ao parque Epic Universe, em Orlando, na Flórida, acompanhado de Bruna Biancardi, das filhas Mavie, de 2 anos, e Mel, de 1, além de Davi Lucca, de 15, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas. Os registros foram compartilhados pela influenciadora nesta sexta-feira (10).
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Neymar foi ao parque Epic Universe acompanhado de Bruna Biancardi, das filhas Mavie, Mel, e do filho Davi Lucca - Reprodução / Instagram
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Neymar foi ao parque Epic Universe acompanhado de Bruna Biancardi, das filhas Mavie, Mel, e do filho Davi Lucca - Reprodução / Instagram

Nos vídeos e fotos publicados nos Stories do Instagram, a família aparece aproveitando diversas atrações do parque. Neymar é visto carregando Mel no colo, caminhando com Mavie pelos brinquedos, assistindo a um espetáculo inspirado em "Como Treinar o Seu Dragão" e circulando pelo complexo ao lado de Bruna e dos filhos.
A influenciadora também mostrou os passeios de carrinho elétrico pelo parque e registros da família reunida durante o dia. "Dia de parque", escreveu ela na legenda da publicação.

As férias acontecem após a eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo. Neymar disputou duas partidas na competição, contra Escócia (fase de grupos) e Noruega, e marcou um gol antes da despedida do Brasil. 

O Santos concedeu ao camisa 10 um período de descanso até o próximo dia 17 de julho. A expectativa é que ele se reapresente para iniciar a preparação para o segundo semestre da temporada.

Além de Mavie, Mel e Davi Lucca, Neymar também é pai de Helena, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com Amanda Kimberlly. O atacante tem contrato com o Santos até o fim da temporada e já anunciou que não voltará a defender a Seleção Brasileira. Seu futuro no futebol ainda não foi definido.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa