Neymar foi ao parque Epic Universe acompanhado de Bruna Biancardi, das filhas Mavie, Mel, e do filho Davi LuccaReprodução / Instagram
Nos vídeos e fotos publicados nos Stories do Instagram, a família aparece aproveitando diversas atrações do parque. Neymar é visto carregando Mel no colo, caminhando com Mavie pelos brinquedos, assistindo a um espetáculo inspirado em "Como Treinar o Seu Dragão" e circulando pelo complexo ao lado de Bruna e dos filhos.
As férias acontecem após a eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo. Neymar disputou duas partidas na competição, contra Escócia (fase de grupos) e Noruega, e marcou um gol antes da despedida do Brasil.
O Santos concedeu ao camisa 10 um período de descanso até o próximo dia 17 de julho. A expectativa é que ele se reapresente para iniciar a preparação para o segundo semestre da temporada.
Além de Mavie, Mel e Davi Lucca, Neymar também é pai de Helena, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com Amanda Kimberlly. O atacante tem contrato com o Santos até o fim da temporada e já anunciou que não voltará a defender a Seleção Brasileira. Seu futuro no futebol ainda não foi definido.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa