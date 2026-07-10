Neymar foi ao parque Epic Universe acompanhado de Bruna Biancardi, das filhas Mavie, Mel, e do filho Davi Lucca - Reprodução / Instagram

Neymar foi ao parque Epic Universe acompanhado de Bruna Biancardi, das filhas Mavie, Mel, e do filho Davi LuccaReprodução / Instagram

Publicado 10/07/2026 11:04 | Atualizado 10/07/2026 11:11

Rio - Neymar aproveitou a quinta-feira (9) em clima de férias nos Estados Unidos. O jogador foi ao parque Epic Universe, em Orlando, na Flórida, acompanhado de Bruna Biancardi, das filhas Mavie, de 2 anos, e Mel, de 1, além de Davi Lucca, de 15, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas. Os registros foram compartilhados pela influenciadora nesta sexta-feira (10).

fotogaleria

Nos vídeos e fotos publicados nos Stories do Instagram, a família aparece aproveitando diversas atrações do parque. Neymar é visto carregando Mel no colo, caminhando com Mavie pelos brinquedos, assistindo a um espetáculo inspirado em "Como Treinar o Seu Dragão" e circulando pelo complexo ao lado de Bruna e dos filhos. Nos vídeos e fotos publicados nos Stories do Instagram, a família aparece aproveitando diversas atrações do parque. Neymar é visto carregando Mel no colo, caminhando com Mavie pelos brinquedos, assistindo a um espetáculo inspirado em "Como Treinar o Seu Dragão" e circulando pelo complexo ao lado de Bruna e dos filhos.