Neymar em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar em treino do Santos Raul Baretta/ Santos FC.

Publicado 09/07/2026 18:21

Rio - O Santos concedeu a Neymar um período de férias até o próximo dia 17 (sexta-feira) depois da participação na Copa do Mundo. O camisa 10 é aguardado para se reapresentar e participar do segundo semestre com a camisa do Peixe.

Neymar não retornou ao Brasil e está nos Estados Unidos de férias com a família. Ele irá avaliar a situação e tomar a decisão nos próximos dias. Além da aposentadoria, outra possibilidade é que o atacante atue em uma equipe de um centro com menor pressão.

Na Copa do Mundo, Neymar entrou em campo em duas partidas, contra Escócia e Noruega. Ele anotou um gol na campanha brasileira, que se despediu da competição nas oitavas de final da competição.

O camisa 10 tem contrato com o Santos até o fim da temporada e já comunicou que não vai mais defender a seleção brasileira. O seu futuro no futebol é incerto.