Neymar em treino do Santos Raul Baretta/ Santos FC.
Santos aguarda reapresentação de Neymar no próximo dia 17
Atacante, de 34 anos, ficou nos Estados Unidos depois do fim da Copa
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