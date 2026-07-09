Técnico Leonardo Jardim está cheio de desfalques em intertemporada do Flamengo - Mauro Pimentel / AFP

Técnico Leonardo Jardim está cheio de desfalques em intertemporada do FlamengoMauro Pimentel / AFP

Publicado 09/07/2026 18:02

O Flamengo venceu, nesta quarta-feira (8), a equipe do Lausanne-Sport, da Suíça, por 2 a 0, com gols de Lorran e Wallace Yan.

Entretanto, não foi o resultado da partida ou o desempenho da equipe que chamaram a atenção, e sim a declaração do técnico Leonardo Jardim na coletiva pós-jogo sobre a importância da contratação de um meia.

Segundo o treinador, o Flamengo precisa priorizar a contratação de um meia ofensivo que possa realizar a função de Arrascaeta. O uruguaio está parado há três meses por causa de duas lesões consecutivas e pode não conseguir render o esperado nesta temporada.

O técnico ainda destacou o fato de o camisa 10 não suportar mais os 90 minutos de uma partida.

"O Arrascaeta já não consegue jogar os 90 minutos. Ainda vamos averiguar quanto tempo é necessário para um jogador com a idade dele voltar ao seu nível", pontuou.

De olho no mercado, uma das alternativas seria a contratação de Thiago Almada, atualmente no Atlético de Madrid. Ele teve excelente passagem pelo Botafogo, em 2024, no qual se sagrou campeão do Brasileiro e da Libertadores.

O Atlético de Madrid pede cerca de 20 milhões de euros por 50% dos direitos do atleta que, segundo a imprensa argentina, já estaria apalavrado com o River Plate.

Um jogador que vem despontando aqui na América do Sul e pode aparecer como uma boa opção é o jovem meia Alan Lescano, 24 anos, do Argentinos Juniors.

Diretor-técnico do Flamengo, José Boto ainda olha com bons olhos para os atletas que estão com suas seleções na Copa do Mundo, e um possível reforço pode vir dos Estados Unidos.

