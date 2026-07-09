Técnico Leonardo Jardim está cheio de desfalques em intertemporada do FlamengoMauro Pimentel / AFP
Leonardo Jardim segue preocupado com a situação de Arrascaeta
Em coletiva pós-jogo, o treinador revelou que o camisa 10 já não consegue mais jogar 90 minutos
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