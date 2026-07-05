Convocados por Calo Ancelotti que foram eliminados neste domingo (5) com a seleção brasileira já tem data para retornar ao Flamengo - Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Convocados por Calo Ancelotti que foram eliminados neste domingo (5) com a seleção brasileira já tem data para retornar ao FlamengoMontagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Publicado 05/07/2026 20:33

Os quatro jogadores do Flamengo que estavam servindo à seleção brasileira eliminada frente à Noruega neste domingo (5) devem retornar ao clube entre os dias 16 e 18 de julho.

O técnico Leonardo Jardim já pensa num planejamento específico para cuidar da situação de cada um dos jogadores. Desde os que tiveram muitos minutos, como Danilo e Lucas Paquetá, até aqueles subutilizados como Léo Pereira e Alex Sandro.

Paquetá receberá tratamento especial e mais intensivo por conta da lesão na posterior da coxa que o tirou da Copa ainda no primeiro tempo do jogo contra o Japão.

O Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 22 contra a Chapecoense e a ideia de Leonardo Jardim é ter todo o elenco à disposição para o jogo das oitavas de final contra o Cruzeiro no dia 12 de agosto.

Até lá, além de Paquetá, Arrascaeta que não entra em campo há quase 70 dias, também receberá atenção especial.