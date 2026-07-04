Flamengo treina em Algarve se preparando para a segunda metada da temporadaGIlvan de Souza

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Fabrício Lopes
Há 18 dias do jogo contra a Chapecoense, na retomada do Brasileirão, o técnico Leonardo Jardim tem a possibilidade de, em quatro amistosos, definir os substitutos para até sete desfalques que poderá ter na partida em Chapecó, no dia 22.

E os desfalques podem atingir quase todos os setores da equipe.

Léo Ortiz é um dos possíveis desfalques da defesa. Segundo o técnico Leonardo Jardim, o camisa 3 está levando bem mais tempo do que o previsto para se recuperar da lesão sofrida contra o Coritiba. Além disso, o time ainda pode perder Léo Pereira, Alex Sandro e Danilo, dependendo de quando a Seleção Brasileira deixar a Copa.
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Isso porque o Flamengo pretende dar alguns dias de férias aos atletas que estão disputando a Copa do Mundo por suas seleções.

No meio de campo, a situação também pode ser crítica.

Com Lucas Paquetá lesionado, o Flamengo sabe que dificilmente contará com o camisa 20 na reestreia do Brasileirão. Há, até mesmo, a possibilidade de o meia perder até seis jogos após seu retorno ao Mengão.

Além dele, Arrascaeta e Nicolás De La Cruz serão avaliados quando retornarem das férias, no dia 8 de julho, e terão cronogramas de atividades individualizados para retomarem os jogos.

O maior cuidado será com o camisa 10 rubro-negro, que completará 68 dias sem entrar em campo quando se reapresentar no Ninho do Urubu.

Jorge Carrascal, classificado com a Colômbia para as oitavas de final da Copa do Mundo após a vitória por 1 a 0 sobre Gana, é outro que pode ficar fora da partida em Chapecó justamente pelo período de férias que o Flamengo deve conceder a todos os jogadores que estão na Copa.
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Sem poder contar com reforços até o momento, a intertemporada em Portugal está sendo encarada como fundamental para que o técnico Leonardo Jardim possa encontrar soluções dentro do próprio elenco para suprir as novas demandas que podem deixar fora até sete jogadores do Mengão.
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