José Boto, dirigente do Flamengo - Reprodução/Flamengo TV

José Boto, dirigente do FlamengoReprodução/Flamengo TV

Publicado 02/07/2026 13:58

O Flamengo iniciará nesta sexta-feira (3) uma série de amistosos que dará início à arrancada do clube para a segunda metade da temporada.



E o torcedor rubro-negro cobra ansioso a chegada de reforços para o elenco.



Entretanto, a falta de novidades para a intertemporada em Portugal deixa a impressão de lentidão no trabalho para extinguir as carências do time de Leonardo Jardim.

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Em recente entrevista à Flamengo TV, o diretor-técnico José Boto deixou claro que não há no momento nenhum jogador perto de ser anunciado pelo clube. Ele disse, ainda, que prefere aguardar o término da Copa do Mundo para que, num efeito dominó, o clube perceba as oportunidades que podem se apresentar.



Nem mesmo os 69 dias sem entrar em campo que Arrascaeta terá quando se reapresentar, nem a lesão de Paquetá na Seleção, que pode tirá-lo por até 30 dias dos gramados, parecem ter mudado os planos.



O Flamengo entende que o elenco já é um dos melhores elencos da América do Sul e pretende segurar suas principais peças para não passar por um desmonte antes de voltar às principais competições.



Até por isso propostas por Luiz Araújo e Emerson Royal foram rejeitadas.



Se mantiver seus principais jogadores, o Flamengo espera então conseguir um meia, com características próximas às de Arrascaeta, e um atacante, que possa tanto jogar com Pedro como substituí-lo em jogos em que o 9 boladão não puder estar em campo. Em recente entrevista à Flamengo TV, o diretor-técnico José Boto deixou claro que não há no momento nenhum jogador perto de ser anunciado pelo clube. Ele disse, ainda, que prefere aguardar o término da Copa do Mundo para que, num efeito dominó, o clube perceba as oportunidades que podem se apresentar.Nem mesmo os 69 dias sem entrar em campo que Arrascaeta terá quando se reapresentar, nem a lesão de Paquetá na Seleção, que pode tirá-lo por até 30 dias dos gramados, parecem ter mudado os planos.O Flamengo entende que o elenco já é um dos melhores elencos da América do Sul e pretende segurar suas principais peças para não passar por um desmonte antes de voltar às principais competições.Até por isso propostas por Luiz Araújo e Emerson Royal foram rejeitadas.Se mantiver seus principais jogadores, o Flamengo espera então conseguir um meia, com características próximas às de Arrascaeta, e um atacante, que possa tanto jogar com Pedro como substituí-lo em jogos em que o 9 boladão não puder estar em campo.

Com este cenário definido e com o planejamento bem traçado, o torcedor ainda terá que aguardar mais algumas semanas até que o clube, enfim, apresente seus reforços.