Sob o comando de Leonardo Jardim, o Flamengo disputará três amistosos internacionais - Divulgação / Flamengo

Sob o comando de Leonardo Jardim, o Flamengo disputará três amistosos internacionaisDivulgação / Flamengo

Publicado 01/07/2026 11:46

O Flamengo finalmente vai matar a saudade de seus mais de 50 milhões de torcedores espalhados por todo o mundo.



A equipe do técnico Leonardo Jardim tem compromisso agendado, nesta sexta-feira (3), contra o River Plate, da Argentina.



A partida acontecerá no Estádio de Algarve, na cidade de Lagos, em Portugal, às 15h30, com transmissão em TV aberta da Band.



O único desfalque no elenco rubro-negro será Léo Ortiz.



O zagueiro se lesionou no dia 30 de maio, na última partida do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Coritiba, antes da parada para a Copa do Mundo, e segue em processo de recuperação.



Ortiz tem boa evolução e pode estar disponível para o segundo compromisso do Mengão, contra o Lausane, da Suíça, no dia 8.



Como Danilo e Léo Pereira estão servindo à seleção brasileira na Copa, a responsabilidade de estarem à frente de Agustin Rossi na defesa caberá a Vitão e ao jovem João Victor, da base rubro-negra.



João Victor, inclusive, foi quem substituiu Léo Ortiz no jogo contra o Coritiba, àquela altura formando dupla de zaga justamente com Vitão.

Confira a provável escalação do Flamengo para o jogo contra o River Plate.

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