Flamengo é eliminado em casa pelo Campeonato Brasileiro sub-20 - Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Flamengo é eliminado em casa pelo Campeonato Brasileiro sub-20Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Publicado 01/07/2026 18:46 | Atualizado 01/07/2026 18:47

O Flamengo passa por uma reformulação em sua base para descobrir talentos que possam, no futuro, servir à equipe profissional ou para render financeiramente ao clube.



Mas, apesar de acelerada, a reformulação ainda deve levar algum tempo para gerar frutos para a base do Mengão.



Nesta quarta-feira (1º), o Flamengo foi eliminado do Campeonato Brasileiro da categoria ao empatar em casa com o Avaí, que terminou rebaixado na 19ª colocação, com 16 pontos.



Na última rodada, que definiu a classificação entre os oito colocados, a missão do Flamengo não era das mais simples.



Apesar de estar na 9ª colocação, com 27 pontos, a apenas dois pontos de Athletico-PR, Cruzeiro e Corinthians, todos com 29, o Mengão precisava vencer o Avaí e torcer por ao menos um tropeço nos jogos envolvendo o trio mencionado acima.





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O Cruzeiro perdeu por 3 a 1 para o Bahia e o Corinthians perdeu para o Juventude, que se livrou do rebaixamento na última rodada.



Ao Flamengo cabia apenas vencer o Avaí para se classificar. Mas a sorte do Mengão acabou aí.



O Flamengo saiu perdendo, mas conseguiu empatar e até virar o jogo contra a equipe catarinense, se classificando até os 50 minutos do 2º tempo, quando tomou o empate a 30 segundos do fim do jogo e viu a classificação escapar.



Sem conseguir vencer, o Flamengo apenas empatou em 2 a 2 com a equipe de Santa Catarina e está fora da competição que agora avança às quartas de final.



O Mengão terminou a competição na 10ª colocação e agora se prepara para enfrentar o Botafogo no próximo sábado (4) às 10h00, pelo Torneio Otávio Pinto Guimarães. E não é que o Mengão deu sorte com os resultados?O Cruzeiro perdeu por 3 a 1 para o Bahia e o Corinthians perdeu para o Juventude, que se livrou do rebaixamento na última rodada.Ao Flamengo cabia apenas vencer o Avaí para se classificar. Mas a sorte do Mengão acabou aí.O Flamengo saiu perdendo, mas conseguiu empatar e até virar o jogo contra a equipe catarinense, se classificando até os 50 minutos do 2º tempo, quando tomou o empate a 30 segundos do fim do jogo e viu a classificação escapar.Sem conseguir vencer, o Flamengo apenas empatou em 2 a 2 com a equipe de Santa Catarina e está fora da competição que agora avança às quartas de final.O Mengão terminou a competição na 10ª colocação e agora se prepara para enfrentar o Botafogo no próximo sábado (4) às 10h00, pelo Torneio Otávio Pinto Guimarães.