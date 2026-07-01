Flamengo é eliminado em casa pelo Campeonato Brasileiro sub-20Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra
Mas, apesar de acelerada, a reformulação ainda deve levar algum tempo para gerar frutos para a base do Mengão.
Nesta quarta-feira (1º), o Flamengo foi eliminado do Campeonato Brasileiro da categoria ao empatar em casa com o Avaí, que terminou rebaixado na 19ª colocação, com 16 pontos.
Na última rodada, que definiu a classificação entre os oito colocados, a missão do Flamengo não era das mais simples.
Apesar de estar na 9ª colocação, com 27 pontos, a apenas dois pontos de Athletico-PR, Cruzeiro e Corinthians, todos com 29, o Mengão precisava vencer o Avaí e torcer por ao menos um tropeço nos jogos envolvendo o trio mencionado acima.
O Cruzeiro perdeu por 3 a 1 para o Bahia e o Corinthians perdeu para o Juventude, que se livrou do rebaixamento na última rodada.
Ao Flamengo cabia apenas vencer o Avaí para se classificar. Mas a sorte do Mengão acabou aí.
O Flamengo saiu perdendo, mas conseguiu empatar e até virar o jogo contra a equipe catarinense, se classificando até os 50 minutos do 2º tempo, quando tomou o empate a 30 segundos do fim do jogo e viu a classificação escapar.
Sem conseguir vencer, o Flamengo apenas empatou em 2 a 2 com a equipe de Santa Catarina e está fora da competição que agora avança às quartas de final.
O Mengão terminou a competição na 10ª colocação e agora se prepara para enfrentar o Botafogo no próximo sábado (4) às 10h00, pelo Torneio Otávio Pinto Guimarães.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.