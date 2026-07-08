Treino do Flamengo em Algarve nesta terça-feira (7) - Gilvan de Souza / Flamengo

Treino do Flamengo em Algarve nesta terça-feira (7)Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/07/2026 09:40 | Atualizado 08/07/2026 09:41

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (8), às 16h30 (horário de Brasília), para realizar seu segundo amistoso na intertemporada no Algarve, em Portugal.



O desafio da vez é o Lausanne, da Suíça.



Os "Les Bleu et Blanc" terminaram a Swiss Super League na 9ª colocação, dentre 12 equipes que disputam o certame, com 39 pontos em 99 disputados, um aproveitamento de 39,3%.



O jogador mais caro da equipe é o zagueiro Abdou Karim Sow. O zagueiro de ascendência inglesa, que está avaliado em 5,2 milhões de euros, chegou a figurar na pré-lista de jogadores para disputar a Copa, mas não esteve na lista final.



Omar Janneh, atacante espanhol de 19 anos, foi o destaque da equipe na temporada passada com 8 gols.



Além do jovem e ambidestro atacante espanhol, a equipe suíça, que tem média de idade de 24,3 anos, conta, ainda, com mais 16 estrangeiros, em sua maioria franceses.



O treinador é o esloveno Luka Elsner, de 43 anos, que tem como grande feito na carreira o título da segunda divisão francesa com o Le Havre AC na temporada 22/23, sendo o esquema 4-3-3 seu preferido.



No último jogo oficial, o Lausanne foi derrotado em casa por 3 a 1 para o Grasshopper Club Zürich pela Swiss Super League.



O sucesso da seleção da Suíça, que se classificou frente à Colômbia nesta terça-feira (7), às quartas de final da Copa, faz o interesse dos torcedores brasileiros no amistoso aumentar ainda mais.



Os Rossocrociati despacharam a seleção de Jorge Carrascal nos pênaltis e seguem para o confronto contra a Argentina, no sábado (11).



Em entrevista concedida nesta terça-feira (7), o técnico Leonardo Jardim confirmou que aproveitará o amistoso para testar as jovens promessas do Flamengo que se encontram com o elenco no Algarve.



Veja as prováveis escalações de Flamengo e Lausanne abaixo:

Prováveis escalações de Flamengo e Lausanne Montagem Canal do Youtube Resenha Rubro Negra