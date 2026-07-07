Danilo Santos foi convocado para defender a Seleção na Copa do MundoRafael Ribeiro / CBF
O clube alvinegro esperava que Danilo fosse mais utilizado durante a competição, uma vez que o jogador foi muito bem nos amistosos preparatórios pré-Copa.
Entretanto, não foi o que aconteceu.
Nos 4 jogos realizados pela seleção brasileira, ele não conseguiu ser titular em nenhum deles, tendo atuado apenas 43 minutos no total.
Com isso, a vitrine da Copa não surtiu o efeito necessário para valorizar o jogador e justificar os 40 milhões de euros que o Botafogo desejava para vender o craque para o exterior.
E, como até o momento não chegaram propostas do exterior pelo camisa 8 do Fogão, o clube já vê com bons olhos uma redução na pedida e até mesmo negociar com rivais do Brasil.
José Boto, diretor-técnico do Flamengo, em recentes entrevistas, tem afirmado que o Mengão está de olho nas oportunidades que surgirão pós-Copa, e a situação de Danilo é observada bem de perto.
Outro que não conseguiu a valorização esperada foi Luiz Henrique, ex-Botafogo, atualmente no Zenit.
O atleta ainda sonha com uma proposta para atuar na Premier League, mas com apenas 28 minutos jogados nesta Copa, ainda não pintaram propostas ao clube russo.
Bap, presidente do Flamengo, gosta muito do atleta do Zenit e também gostaria de contar com o jogador no atual elenco rubro-negro.
Será que finalmente José Boto dará boas notícias para a nação rubro-negra?
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