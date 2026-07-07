Danilo Santos foi convocado para defender a Seleção na Copa do Mundo - Rafael Ribeiro / CBF

Danilo Santos foi convocado para defender a Seleção na Copa do MundoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 07/07/2026 09:26

O recente fracasso do Brasil na Copa do Mundo pode trazer alguma esperança de reforços para alguns clubes brasileiros, em especial para Flamengo e Palmeiras, que disputam quem levará Danilo Santos, do Botafogo.



O clube alvinegro esperava que Danilo fosse mais utilizado durante a competição, uma vez que o jogador foi muito bem nos amistosos preparatórios pré-Copa.



Entretanto, não foi o que aconteceu.



Nos 4 jogos realizados pela seleção brasileira, ele não conseguiu ser titular em nenhum deles, tendo atuado apenas 43 minutos no total.



Com isso, a vitrine da Copa não surtiu o efeito necessário para valorizar o jogador e justificar os 40 milhões de euros que o Botafogo desejava para vender o craque para o exterior.