Matheus Nascimento, ex-atacante do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Matheus Nascimento, ex-atacante do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 09/07/2026 17:01 | Atualizado 09/07/2026 19:41

Rio - O Grêmio oficializou, nesta quinta-feira (9), a contratação do atacante Matheus Nascimento. Destaque das categorias de base do Botafogo, o jogador de 22 anos chega em definitivo ao clube gaúcho, onde assinou contrato por quatro temporadas.



O vínculo do atleta com o Alvinegro se encerraria em dezembro deste ano. Mesmo antes do anúncio oficial, o jovem já treinava normalmente com o restante do elenco tricolor no CT Luiz Carvalho.



Confira o anúncio oficial do Grêmio:

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A contratação marca o reencontro de Matheus Nascimento com o técnico Luís Castro. Foi sob o comando do treinador português, entre 2022 e 2023, no Rio de Janeiro, que o centroavante teve sua maior sequência no time profissional, com 43 jogos, cinco gols e uma assistência.



Após a saída de Castro para o futebol árabe, em 2023, o atacante perdeu espaço no Botafogo e chegou a integrar a equipe de aspirantes em 2024. No ano seguinte, foi emprestado ao LA Galaxy, dos Estados Unidos, onde marcou sete gols em 38 partidas.

*Sob supervisão de Pedro Logato