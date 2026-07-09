Sidny Cabral em sua participação na Copa - Divulgação / Cabo Verde

Sidny Cabral em sua participação na CopaDivulgação / Cabo Verde

Publicado 09/07/2026 18:50

Rio - Autor de um dos gols mais belos da Copa do Mundo, Sidny Cabral, de 23 anos, recebeu uma mensagem ilustre. O lateral de Cabo Verde, fã de Marcelo, ex-lateral-esquerdo do Real Madrid, da Seleção e do Fluminense, entrou em contato para elogiar o jovem.

"Depois do jogo recebi uma mensagem do Marcelo. É um dos meus maiores ídolos. Quando recebi a mensagem dele, não conseguia acreditar. Sempre o admirei quando era mais novo. Ele é lateral-esquerdo, joga com os dois pés e tinha uma técnica muito boa. Ele disse que votou em mim como melhor gol do torneio. Eu respondi: "Que po** é essa? Muito obrigado!"", contou em entrevista ao "GE".

Sidny Cabral, que atua pelo Trabzonspor, da Turquia, assombrou o mundo, ao acertar um chutaço, na prorrogação entre Argentina e Cabo Verde. Ele contou que Marcelo o elogiou.

"Eu disse: Fiquei muito empolgado, honrado de você ter me visto jogar. E ele falou: "Um prazer te ver jogando, você joga muito". E eu fiquei assim: "Que po** é essa (risos)?", concluiu o jovem.