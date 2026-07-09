Quansah, da Inglaterra, foi punido com dois jogos de suspensão pela expulsão na vitória sobre o México por 3 a 2. Assim, só retornará em uma eventual final ou disputa pelo terceiro lugar.Rodrigo Oropeza / AFP
O defensor já estaria fora do duelo com a Noruega, pelas quartas. Agora, com a advertência, perderá também a semifinal - caso os ingleses avancem.
Ele recebeu o cartão vermelho no começo do segundo tempo diante dos mexicanos, por uma entrada violenta em Gallardo. No lance, atingiu a canela do jogador rival com a sola da chuteira. O árbitro foi ao VAR, revisou a pancada e o expulsou.
De olho em uma vaga nas semis, a Inglaterra enfrentará a Noruega no sábado (11), às 18h (de Brasília), em Miami. Quem vencer passa de fase. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.