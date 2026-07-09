Quansah, da Inglaterra, foi punido com dois jogos de suspensão pela expulsão na vitória sobre o México por 3 a 2. Assim, só retornará em uma eventual final ou disputa pelo terceiro lugar. - Rodrigo Oropeza / AFP

Quansah, da Inglaterra, foi punido com dois jogos de suspensão pela expulsão na vitória sobre o México por 3 a 2. Assim, só retornará em uma eventual final ou disputa pelo terceiro lugar.Rodrigo Oropeza / AFP

Publicado 09/07/2026 15:07





O defensor já estaria fora do duelo com a Noruega, pelas quartas. Agora, com a advertência, perderá também a semifinal - caso os ingleses avancem. Estados Unidos - Zagueiro da Inglaterra, Jarell Quansah foi punido pela Fifa com dois jogos de suspensão pela expulsão na vitória por 3 a 2 sobre o México , nas oitavas da Copa do Mundo. Assim, só retornará em uma eventual final ou disputa pelo terceiro lugar do torneio.O defensor já estaria fora do duelo com a Noruega, pelas quartas. Agora, com a advertência, perderá também a semifinal - caso os ingleses avancem.