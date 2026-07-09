Cabeçada de Zidane em Materazzi, na final da Copa de 2006, entre França e Itália - John MacDougall/AFP

Cabeçada de Zidane em Materazzi, na final da Copa de 2006, entre França e ItáliaJohn MacDougall/AFP

Publicado 09/07/2026 17:49

Rio - A final da Copa de 2006 disputada no dia 9 de julho completou 20 anos nesta quinta-feira. Nas redes sociais, alguns torcedores relembraram aquela partida, disputada por Itália e França, na Alemanha, e que terminou com o tetra da Azzurra e com a melancólica despedida de Zinedine Zidane do futebol.

Itália e França, dois rivais históricos, protagonizaram a final da Copa do Mundo de 2006, a partida terminou com o placar de 1 a 1, no tempo regulamentar, e de 5 a 3 nos pênaltis para os italianos.

O momento mais marcante dessa final foi a expulsão do craque da seleção francesa, Zinedine Zidane, na prorrogação. O francês deu uma cabeçada em Materazzi e recebeu um cartão vermelho como punição. Os dois fizeram os gols da partida no tempo normal.

VEJA O MOMENTO:

Zidane ofereceu sua camisa a Materazzi na final da Copa do Mundo de 2006.



Marco respondeu: "prefiro sua irmã".



Nas provocações, o italiano desencadeou a expulsão do melhor daquele torneio - pelo menos até ali.



Há 20 anos, a despedida de Zizoupic.twitter.com/PHSC4zqJNA — César Costa (@cesar21costa) July 9, 2026





* Matéria sob a supervisão de Pedro Logato