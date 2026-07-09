Rio - A final da Copa de 2006 disputada no dia 9 de julho completou 20 anos nesta quinta-feira. Nas redes sociais, alguns torcedores relembraram aquela partida, disputada por Itália e França, na Alemanha, e que terminou com o tetra da Azzurra e com a melancólica despedida de Zinedine Zidane do futebol.
Itália e França, dois rivais históricos, protagonizaram a final da Copa do Mundo de 2006, a partida terminou com o placar de 1 a 1, no tempo regulamentar, e de 5 a 3 nos pênaltis para os italianos.
O momento mais marcante dessa final foi a expulsão do craque da seleção francesa, Zinedine Zidane, na prorrogação. O francês deu uma cabeçada em Materazzi e recebeu um cartão vermelho como punição. Os dois fizeram os gols da partida no tempo normal.
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