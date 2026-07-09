Partida entre França e Marrocos acontecerá no estádio de Boston - Franck Fife / AFP

Partida entre França e Marrocos acontecerá no estádio de BostonFranck Fife / AFP

Publicado 09/07/2026 11:14

A partida entre França e Marrocos, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo, terá uma novidade no VAR. A Fifa decidiu que o árbitro de vídeo, o uruguaio Leodán González, e a suplente, a nicaraguense Tatiana Guzmán, estarão no estádio de Boston, o local do jogo desta quinta-feira (9), para evitar problemas técnicos. A informação é do jornal 'Mundo Deportivo'.



Normalmente, parte das equipes responsáveis pela tecnologia atuam de forma remota no Centro Internacional de Transmissão (IBC), em Dallas. Conforme a publicação, o objetivo da medida é garantir a comunicação entre os juízes, mesmo se algum problema afetar a operação principal.

Os regulamentos da Fifa indicam claramente que uma partida não pode ser suspensa por falhas na tecnologia do árbitro de vídeo. No entanto, a nova configuração estabelecida pela entidade para a partida decisiva praticamente descarta essa possibilidade.



França e Marrocos farão uma reedição da semifinal da Copa do Mundo 2022, quando os franceses venceram por 2 a 0. A bola rola às 17h (horário de Brasília).