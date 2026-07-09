Comemoração da seleção francesa - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Comemoração da seleção francesaVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 09/07/2026 19:00

Estados Unidos - A França está na semifinal da Copa do Mundo de 2026. Os Bleus conquistaram a vaga ao vencerem Marrocos por 2 a 0 no Gillette Stadium, nesta quinta-feira (9), pelas quartas do torneio. Os franceses tiveram oportunidades no primeiro tempo, mas pararam no goleiro Bounou, que ainda pegou um pênalti cobrado por Mbappé. O camisa 10, porém, se redimiu na etapa complementar e abriu o placar. Pouco depois, Dembélé fez o segundo gol.

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Na semifinal, a seleção francesa vai enfrentar o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica, que vão medir forças nesta sexta-feira (10), a partir das 16h (de Brasília), no SoFi Stadium.

O jogo da semifinal entre França e Espanha ou Bélgica acontecerá na próxima terça-feira (14), às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium.

O jogo

A França foi superior no primeiro tempo e teve chances para abrir o placar, mas parava no goleiro Bounou. Logo no início, Mbappé chutou de fora da área, e o camisa 1 mandou para escanteio. Após a cobrança curta, Dembélé fez o levantamento, Upamecano finalizou de cabeça, mas o arqueiro fez a defesa.

Pouco antes da pausa para a hidratação, Mbappé teve a melhor oportunidade da França no primeiro tempo. O árbitro assinalou falta de Mazraoui no camisa 10 dentro da área. O próprio atacante foi para a cobrança do pênalti, mas parou em Bounou.

Depois da pausa, Doué recuperou a bola no campo de ataque, avançou e finalizou, mas o goleiro foi bem mais uma vez. Já na reta final da primeira etapa, Digne acertou o travessão.

A seleção marroquina, por sua vez, fez muito pouco ofensivamente. Marrocos buscava valorizar a posse quando tinha a bola e praticamente não conseguiu trazer perigo à meta francesa. A primeira e única finalização da equipe africana na etapa inicial veio com Hakimi. O lateral teve a chance de cobrar uma falta da entrada da área, mas mandou para fora, sem assustar.

No retorno do intervalo, Marrocos voltou ligado e chegava ao ataque, mas ainda não conseguia finalizar as jogadas com perigo. A França não demorou para crescer novamente na partida e conseguiu abrir o placar aos 15 minutos. Já dentro da área, ele finalizou colocado, sem chances de defesa para Bounou.

Aos 21, os Bleus ampliaram a vantagem. Dembélé avançou e a marcação não apertou. Assim, o atacante finalizou da entrada da área para balançar a rede. Bounou chegou a tocar na bola, mas não evitou o segundo gol francês.



Em desvantagem no placar, Marrocos não conseguiu reagir. A França, por sua vez, ainda chegava ao ataque e poderia ter ampliado, mas não fez o terceiro gol. Assim, o jogo terminou com vitória dos Bleus por 2 a 0.