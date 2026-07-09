Gavi é jogador da seleção espanhola - Florencia Tan Jun / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Gavi é jogador da seleção espanholaFlorencia Tan Jun / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 09/07/2026 20:02

Estados Unidos - A confirmação de que Justin Bieber estará no show do intervalo da final da Copa do Mundo esteve em pauta na entrevista coletiva de Gavi, nesta quinta-feira (9). O meio-campista da seleção espanhola gosta do cantor e foi perguntado se a apresentação do cantor canadense serve como um incentivo a mais.

"É verdade que gosto de Justin Bieber, mas cantando ou não cantando, quero chegar à final do Mundial, como todos meus companheiros. Se cantar, melhor", respondeu Gavi.

O anúncio de que Justin Bieber vai se apresentar na final aconteceu na quarta-feira (8) . Madonna, Shakira e a banda de k-pop BTS são outras atrações que já haviam sido confirmadas.

A decisão da Copa do Mundo de 2026 acontecerá no dia 19 de julho (domingo), a partir das 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

A Espanha está nas quartas e medirá forças com a Bélgica na sexta-feira (10), às 16h (de Brasília). Quem avançar à semifinal enfrenta a França, que superou Marrocos.