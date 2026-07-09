Gavi é jogador da seleção espanholaFlorencia Tan Jun / Getty Images North America / Getty Images via AFP
Meia responde se show de Justin Bieber é um incentivo a mais por final
A Espanha precisará superar a Bélgica nas quartas e a França na semifinal para ir à decisão
Meia responde se show de Justin Bieber é um incentivo a mais por final
A Espanha precisará superar a Bélgica nas quartas e a França na semifinal para ir à decisão
França supera Bounou no segundo tempo, vence Marrocos e avança na Copa
Na semifinal, os Bleus enfrentarão o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica
Ídolo do Flu, Marcelo enviou mensagem a atleta de Cabo Verde: 'Prazer'
Lateral, de 23 anos, atua no futebol turco
Final da Copa de 2006 faz 20 anos e torcedores relembram nas redes
Zidane fez última partida como atleta e Itália levantou o tetra
Imprensa inglesa compara punição a zagueiro a caso Balogun
Expulso contra o México, Jarell Quansah foi suspenso por dois jogos na Copa do Mundo
Olimpia apresenta projeto de estádio para a Copa do Mundo de 2030
Clube paraguaio prevê inauguração menos de um ano antes do início do torneio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.