Justin Bieber postou anúncio em seu perfil pessoalReprodução / X
Fifa anuncia show de Justin Bieber no intervalo da final da Copa
Cantor canadense dividirá palco com Madonna, Shakira e BTS
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Mexicano, de 17 anos, disputou a competição
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