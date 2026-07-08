Justin Bieber postou anúncio em seu perfil pessoal - Reprodução / X

Justin Bieber postou anúncio em seu perfil pessoalReprodução / X

Publicado 08/07/2026 17:58

Justin Bieber fará parte do show da final da Copa do Mundo. O astro canadense foi anunciado nesta quarta-feira (8) e dividirá os holofotes com outras estrelas. Entre elas, Madonna, Shakira e a banda de k-pop BTS, atrações estas que já haviam sido confirmadas pela Fifa.

O "time" entrará em campo no intervalo da decisão, que será disputada no dia 19 de julho. O palco será o MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, estádio que também foi sede da estreia do Brasil no Mundial.

Em comunicado oficial, Justin Bieber celebrou a oportunidade. "A Copa do Mundo une o mundo de um jeito que nada mais consegue. Sou grato por fazer parte deste show", escreveu.

O espetáculo também terá a curadoria de Chris Martin, vocalista do grupo Coldplay, e a participação do rapper Burna Boy, parceiro de Shakira em "Dai Dai", a música oficial do torneio. Além disso, contará com o maestro venezuelano Gustavo Dudamel e o coral infantil PS 22, de Nova York.

Esta será a primeira vez que a Copa do Mundo terá um show no intervalo da decisão. O movimento foi inspirado no Super Bowl, evento que engloba a final do campeonato estadunidense de futebol americano e, neste ano, contou com show do porto-riquenho Bad Bunny.

*Sob supervisão de Rodrigo Souza