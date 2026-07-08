Torcedores acompanharam a partida em diversos pontos da Argentina - Luis Robayo / AFP

Torcedores acompanharam a partida em diversos pontos da ArgentinaLuis Robayo / AFP

Publicado 08/07/2026 17:48

Argentina - Momentos após a vitória da Argentina por 3 a 2 sobre o Egito, na terça-feira (7), o torcedor Franco Daniel Depauli, de 46 anos, morreu ao ser atingido na cabeça por uma pedra durante confusão em Cañuelas, na província de Buenos Aires. O episódio ocorreu nas proximidades da Praça San Martín, tradicional ponto de comemoração da cidade.

Segundo familiares e autoridades, Depauli celebrava a classificação quando um tumulto teve início na região. Ao caminhar até o carro para buscar um objeto no porta-malas, acabou atingido pela pedra lançada em meio à briga. A vítima sofreu um grave traumatismo craniano, foi socorrida por parentes e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A investigação avançou rapidamente. Com apoio de testemunhas e imagens das câmeras de monitoramento, a polícia identificou e prendeu Iván Nahuel Lebrero, de 20 anos, apontado como autor do arremesso. O jovem, que possui antecedentes criminais, foi indiciado por homicídio simples.

Os episódios de violência também se estenderam a Buenos Aires. No Obelisco, a polícia precisou agir para conter confrontos, atos de vandalismo e uma série de furtos a celulares. Segundo o balanço oficial, a operação terminou com pelo menos 19 pessoas presas, além de feridos entre torcedores e agentes de segurança.

*Sob a supervisão de Rodrigo Souza