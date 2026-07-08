Gilberto Mora, destaque da seleção mexicana no Mundial Sub-20, em ação contra o Chile, nas oitavas de final. - Getty Images

Gilberto Mora, destaque da seleção mexicana no Mundial Sub-20, em ação contra o Chile, nas oitavas de final.Getty Images

Publicado 08/07/2026 17:35

México - O caçula da Copa do Mundo, Gilberto Mora, de 17 anos, viralizou ao aparecer em um vídeo de formatura da sua escola. Os torcedores repercutiram a rotina do atleta, que estava na Copa do Mundo, e que agora vive uma situação comum na vida de um adolescente.

No momento da sua apresentação de formatura, seu nome foi falado no sistema de som e quando foi subir ao palco, imediatamente, o auditório começou a ovacionar o garoto. Mora foi mais novo da história da seleção mexicana a jogar uma competição oficial.

Gilberto Mora entrou em campo em quatro dos cinco jogos do México na Copa do Mundo. O jogador, de 17 anos, não fez gols ou deu assistências, mas foi elogiado pelas suas atuações.

Confira o momento no vídeo abaixo: