México - O caçula da Copa do Mundo, Gilberto Mora, de 17 anos, viralizou ao aparecer em um vídeo de formatura da sua escola. Os torcedores repercutiram a rotina do atleta, que estava na Copa do Mundo, e que agora vive uma situação comum na vida de um adolescente.
No momento da sua apresentação de formatura, seu nome foi falado no sistema de som e quando foi subir ao palco, imediatamente, o auditório começou a ovacionar o garoto. Mora foi mais novo da história da seleção mexicana a jogar uma competição oficial.
Gilberto Mora entrou em campo em quatro dos cinco jogos do México na Copa do Mundo. O jogador, de 17 anos, não fez gols ou deu assistências, mas foi elogiado pelas suas atuações.
Confira o momento no vídeo abaixo:
️ Gilberto Mora has graduated from high school, just days after making history and playing at the World Cup at only 17 years old.
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