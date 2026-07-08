Fred Caldeira participa da cobertura da Copa do Mundo direto dos EUA - Reprodução / Cazé TV

Fred Caldeira participa da cobertura da Copa do Mundo direto dos EUAReprodução / Cazé TV

Publicado 08/07/2026 15:56

Em meio ao debate sobre a possibilidade de Lionel Messi já ter superado o Rei Pelé e se tornado o maior jogador da história do futebol, o repórter e comentarista Fred Caldeira foi direto ao resumir a polêmica em uma frase. "O Messi é o melhor no esporte que o Pelé inventou", disse ele, em programa da 'Cazé TV'.

A discussão começou com o jornalista Lucas Pedrosa, que afirmou ver o Rei em um nível acima. Logo em seguida, o ex-jogador Djalminha, que trabalha na cobertura da seleção argentina na Copa pela emissora, trouxe como argumento o gol decisivo do camisa 10 dos 'hermanos' contra o Egito.

O ex-craque observou que, ao marcar o golaço que empatou o duelo da última terça-feira (7), o astro da Argentina fez a "comemoração do Rei" — o "soco no ar", eternizado por Pelé. Este foi o gancho para Fred Caldeira solucionar o debate com a frase. Após a "canetada", o repórter recebeu risadas e a aprovação de Pedrosa e Djalminha.

Os debates em torno de Messi e Pelé ganharam força com o título argentino na Copa do Mundo de 2022, mas se tornaram inevitáveis durante a edição atual. Ainda na fase de grupos, Lionel assumiu a artilharia histórica da competição e "botou fogo" nas discussões. Ídolo da seleção brasileira, Ronaldo Fenômeno escolheu um lado

*Sob supervisão de Pedro Logato