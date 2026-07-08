Fred Caldeira participa da cobertura da Copa do Mundo direto dos EUAReprodução / Cazé TV
Messi ou Pelé? Comentarista resume debate com frase de efeito
Fala gerou risadas e reações de aprovação entre os jornalistas
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