Michael Olise recebeu cartão amarelo contra o Paraguai - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Michael Olise recebeu cartão amarelo contra o ParaguaiWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 08/07/2026 15:31

Rio - A Fifa resolveu manter o cartão amarelo do atacante francês Michael Olise, recebido na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, no último sábado (4), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A informação foi confirmada pelo técnico Didier Deschamps.

A possibilidade ganhou ainda mais força após a Fifa anular a suspensão do atacante Balogun, dos Estados Unidos, que foi expulso na vitória sobre a Bósnia, no dia 1º de julho nas fase 16 avos. Com isso, o jogador deveria cumprir suspensão contra a Bélgica, nas oitavas de final, mas ficou a disposição.