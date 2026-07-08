Michael Olise recebeu cartão amarelo contra o ParaguaiWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Michael Olise foi advertido após um desentendimento com Galarza. No lance, o jogador paraguaio reclamou de ter sido atingido no rosto. No entanto, a Federação Francesa de Futebol entende que as imagens mostram que não houve contato por parte do atacante francês, e pediu a revisão. Em meio às recentes polêmicas envolvendo a arbitragem, Deschamps minimizou as discussões na véspera do confronto com Marrocos:
"Obviamente, alguns temas de arbitragem fogem do nosso controle. Confio nos árbitros e tenho segurança de que farão um bom trabalho. As decisões da arbitragem podem dar margem para discussões, mas os juízes estão ali para aplicar as regras de maneira justa", disse Deschamps.
"Não podemos voltar atrás. Não gosto de falar em erros de arbitragem; os erros são cometidos pelos jogadores também. Em todas as partidas há decisões que geram debates. Depende de qual lado você está, de que equipe você torce, algumas decisões podem ser interpretadas de maneiras diferentes. O que passou, passou. Não há nenhum tipo de sentimento de revanche, não vamos voltar no tempo. Espero que amanhã haja o menor número de erros possível, de todas as partes", completou.
Com a vitória sobre o Paraguai, a França garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. A seleção francesa enfrentará o Marrocos, que eliminou o anfitrião Canadá, nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), em Boston, nos Estados Unidos.
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