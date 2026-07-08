Michael Olise recebeu cartão amarelo contra o ParaguaiWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

M
Marcus Vinicius Balbino
Rio - A Fifa resolveu manter o cartão amarelo do atacante francês Michael Olise, recebido na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, no último sábado (4), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A informação foi confirmada pelo técnico Didier Deschamps.
A possibilidade ganhou ainda mais força após a Fifa anular a suspensão do atacante Balogun, dos Estados Unidos, que foi expulso na vitória sobre a Bósnia, no dia 1º de julho nas fase 16 avos. Com isso, o jogador deveria cumprir suspensão contra a Bélgica, nas oitavas de final, mas ficou a disposição.
Leia mais: Julián Álvarez rasga elogios a Messi: ‘Melhor jogador da história’

Michael Olise foi advertido após um desentendimento com Galarza. No lance, o jogador paraguaio reclamou de ter sido atingido no rosto. No entanto, a Federação Francesa de Futebol entende que as imagens mostram que não houve contato por parte do atacante francês, e pediu a revisão. Em meio às recentes polêmicas envolvendo a arbitragem, Deschamps minimizou as discussões na véspera do confronto com Marrocos:

"Obviamente, alguns temas de arbitragem fogem do nosso controle. Confio nos árbitros e tenho segurança de que farão um bom trabalho. As decisões da arbitragem podem dar margem para discussões, mas os juízes estão ali para aplicar as regras de maneira justa", disse Deschamps.

"Não podemos voltar atrás. Não gosto de falar em erros de arbitragem; os erros são cometidos pelos jogadores também. Em todas as partidas há decisões que geram debates. Depende de qual lado você está, de que equipe você torce, algumas decisões podem ser interpretadas de maneiras diferentes. O que passou, passou. Não há nenhum tipo de sentimento de revanche, não vamos voltar no tempo. Espero que amanhã haja o menor número de erros possível, de todas as partes", completou.

Com a vitória sobre o Paraguai, a França garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. A seleção francesa enfrentará o Marrocos, que eliminou o anfitrião Canadá, nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), em Boston, nos Estados Unidos.
 