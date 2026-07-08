Bruno Guimarães em treino do Brasil - Rafael Ribeiro / CBF

Bruno Guimarães em treino do BrasilRafael Ribeiro / CBF

Publicado 08/07/2026 18:20

Rio - O meia Bruno Guimarães, de 28 anos, deseja mudar de ares no futebol inglês. De acordo com informações do "The Atletic", parte esportiva do jornal norte-americano "New York Times", o brasileiro comunicou que deseja deixar o Newcastle para atuar pelo Arsenal.

A negociação porém não será fácil já que o atual clube de Bruno não deseja negociá-lo. Apesar disso, os atuais campeões da Premier League avaliam a possibilidade de oferecer algo em torno de oferecer 60 milhões de libras (cerca de R$ 415,05 milhões).

Bruno Guimarães foi destaque da seleção brasileira nos primeiros jogos da Copa do Mundo com quatro assistências. O brasileiro acabou ficando marcado negativamente por perder um pênalti na derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final, que selou a eliminação na competição.

Nascido no Rio, Bruno Guimarães atuou pelo Audax e depois se transferiu para a franquia paulista do clube. Atuando entre 2017 a 2020 pelo Athletico-PR, sendo destaque no futebol brasileiro. Passou pelo Lyon, e desde 2022 joga no Newcastle. O meia esteve presente nas últimas duas Copas do Mundo.