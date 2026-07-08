Wilton Pereira Sampaio apitou a estreia da Copa do Mundo, entre México e África do Sul - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Wilton Pereira Sampaio apitou a estreia da Copa do Mundo, entre México e África do SulWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 08/07/2026 17:13

Um dos três árbitros brasileiros na Copa do Mundo, Wilton Pereira Sampaio figura entre os principais cotados pela Fifa para apitar as partidas decisivas do torneio. O juiz pode ser escalado para uma das semifinais, a disputa do terceiro lugar ou inclusive a final, segundo o portal "UOL".

O desempenho de Wilton nas três partidas em que participou durante a competição deixou boas impressões na Fifa. Na fase de grupos, o brasileiro comandou o duelo de abertura, entre México e África do Sul — a fatídica partida dos três cartões vermelhos — e o confronto entre Noruega e Senegal. Já no mata-mata, apitou o "pegado" embate entre Holanda e Marrocos.

A sequência de escalações indica a confiança da entidade no trabalho do brasileiro. No entanto, a escolha da equipe de arbitragem das semifinais e finais da competição também depende de outros fatores. O principal deles é a nacionalidade dos membros, o que torna improvável que Wilton apite um jogo da Argentina, por exemplo, em virtude da rivalidade.



Por outro lado, os demais árbitros do Brasil vivem momentos de menor prestígio. Raphael Claus foi chamado de "suspeito" por Donald Trump e aguarda decisões sobre o assunto, enquanto Ramon Abatti Abel parece já ter encerrado sua participação, após desempenho mais apagado no Mundial.

*Sob supervisão de Rodrigo Souza