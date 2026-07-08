Wilton Pereira Sampaio apitou a estreia da Copa do Mundo, entre México e África do SulWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
Wilton Pereira Sampaio é um dos favoritos para apitar a final da Copa
Árbitro foi bem avaliado pela Fifa nas três partidas que comandou
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