Wilton Pereira Sampaio apitou a estreia da Copa do Mundo, entre México e África do SulWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

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João Vitor Cravo
Um dos três árbitros brasileiros na Copa do Mundo, Wilton Pereira Sampaio figura entre os principais cotados pela Fifa para apitar as partidas decisivas do torneio. O juiz pode ser escalado para uma das semifinais, a disputa do terceiro lugar ou inclusive a final, segundo o portal "UOL".
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O desempenho de Wilton nas três partidas em que participou durante a competição deixou boas impressões na Fifa. Na fase de grupos, o brasileiro comandou o duelo de abertura, entre México e África do Sul — a fatídica partida dos três cartões vermelhos — e o confronto entre Noruega e Senegal. Já no mata-mata, apitou o "pegado" embate entre Holanda e Marrocos.
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A sequência de escalações indica a confiança da entidade no trabalho do brasileiro. No entanto, a escolha da equipe de arbitragem das semifinais e finais da competição também depende de outros fatores. O principal deles é a nacionalidade dos membros, o que torna improvável que Wilton apite um jogo da Argentina, por exemplo, em virtude da rivalidade.
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Por outro lado, os demais árbitros do Brasil vivem momentos de menor prestígio. Raphael Claus foi chamado de "suspeito" por Donald Trump e aguarda decisões sobre o assunto, enquanto Ramon Abatti Abel parece já ter encerrado sua participação, após desempenho mais apagado no Mundial.
*Sob supervisão de Rodrigo Souza