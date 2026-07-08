François Letexier foi o responsável por comandar o duelo entre Argentina e Egito, nas oitavas da Copa do Mundo - Odd Andersen / AFP

François Letexier foi o responsável por comandar o duelo entre Argentina e Egito, nas oitavas da Copa do MundoOdd Andersen / AFP

Publicado 08/07/2026 08:47





Presidente da entidade, Hany Abo Rida alegou que erros do árbitro influenciaram diretamente no resultado da partida, que culminou na eliminação da seleção africana.

Estados Unidos - O Egito fez uma denúncia formal à Fifa contra a arbitragem após a derrota por 3 a 2 para a Argentina , de virada, na última terça-feira (7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A Federação Egípcia de Futebol pediu a investigação e o afastamento do juiz François Letexier e dos assistentes Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, todos franceses.Presidente da entidade, Hany Abo Rida alegou que erros do árbitro influenciaram diretamente no resultado da partida, que culminou na eliminação da seleção africana.

Primeiro, quando o Egito vencia por 1 a 0, Mostafa Zico teve um gol anulado por falta na origem do lance. Depois, ele mesmo balançou a rede e ampliou a vantagem. Já no empate da Argentina, os egípcios contestaram dois pênaltis não marcados no começo da jogada, em Fathy e Salah.

Insatisfação generalizada







: “O que eu disse ao árbitro foi apenas que isso é injusto. Eu estava dizendo que talvez ele tivesse um placar em mente. Talvez tenha algo a esconder. Quem tem algo a esconder, às vezes falha em esconder o que está escondendo. Isso foi exatamente o que eu senti durante aquela conversa”. Ao fim do jogo, Mostafa Zico não poupou críticas à arbitragem : “Foi injusto. A injustiça dele foi clara. Nos perseguiu desde o início. Não quer que a gente vença. Uma partida direcionada”. O técnico Hossam Hassan também se revoltou : “O que eu disse ao árbitro foi apenas que isso é injusto. Eu estava dizendo que talvez ele tivesse um placar em mente. Talvez tenha algo a esconder. Quem tem algo a esconder, às vezes falha em esconder o que está escondendo. Isso foi exatamente o que eu senti durante aquela conversa”.

Agenda

Eliminado, o Egito iniciará a preparação de olho na próxima Copa do Mundo. Já a Argentina terá a Suíça pela frente, nas quartas de final, sábado (11), às 22h (de Brasília), em Kansas City.