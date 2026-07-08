Gabriel Batistuta é ídolo argentino - AFP

Gabriel Batistuta é ídolo argentinoAFP

Publicado 08/07/2026 18:50

Rio - Maior artilheiro das Copas do Mundo, Lionel Messi, de 39 anos, segue escrevendo a história e mexendo com os corações. Gabriel Batistuta, ídolo argentino, e fã confesso de Diego Maradona, afirmou que não é capaz de escolher entre os dois.

"Eu vivi o Diego, sonhei com o Diego. Ele sempre foi meu ídolo e sempre achei que o Messi estava abaixo. Mas o que ele está fazendo agora me deixou cheio de dúvidas. É impressionante. Ele tem 38 anos e joga com uma naturalidade que parece ter 20. Tem uma fome de vencer que está me convencendo. Então, não vou escolher nenhum dos dois", disse em participação no "Futebol Legends Talk".

Com 57 anos, Gabriel Batistuta chegou a ser contemporâneo de Maradona em seu final de carreira. Os dois fizeram parte da seleção argentina na Copa do Mundo de 1994, quando Diego acabou sendo suspenso por doping. O centroavante também disputou a Copa de 1998 e a de 2002.

Batistuta defendeu clubes importantes durante a sua carreira. Ele passou por Newell's Old Boys, River Plate, Boca Juniors, Fiorentina, Roma, Inter de Milão e parou de jogar no Al-Arabi, do Catar.