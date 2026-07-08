Neymar avalia encerrar a carreiraRafael Ribeiro/CBF

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Pedro Logato
Rio - Depois da participação na Copa do Mundo, o atacante Neymar, de 34 anos, está avaliando encerrar a sua carreira. De acordo com informações do portal "UOL", o camisa 10 pode rescindir o seu contrato com o Santos que vai até o fim do ano.
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Neymar não retornou ao Brasil e está nos Estados Unidos de férias com a família. Ele irá avaliar a situação e tomar a decisão nos próximos dias. Além da aposentadoria, outra possibilidade é que o atacante atue em uma equipe de um centro com menor pressão.
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Na Copa do Mundo, Neymar entrou em campo em duas partidas, contra Escócia e Noruega. Ele anotou um gol na campanha brasileira, que se despediu da competição nas oitavas de final da competição.
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O atacante tem apresentado cansaço em relação ao futebol. Além disso, o camisa 10 já reclamou a amigos sobre uma possível falta de reconhecimento de seus 15 anos a serviço da Seleção.
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