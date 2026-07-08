Vozinha é um dos grandes personagens da Copa do MundoVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

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Hugo Perruso
As defesas de Vozinha na Copa do Mundo mudaram o rumo da carreira do experiente goleiro de Cabo Verde. Depois de ser um dos nomes mais elogiados da competição, o jogador de 40 anos entrou no radar do Inter Miami, que iniciou conversas para levá-lo ao futebol dos Estados Unidos.
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Sem vínculo com clube algum desde o encerramento da passagem pelo Chaves, de Portugal, o capitão da seleção africana pode atuar pela primeira vez na Major League Soccer (MLS). As negociações foram reveladas pelos jornais 'Marca', da Espanha, e 'Record', de Portugal.
Além de Vozinha, o Inter Miami já acertou com Casemiro, que estava sem clube desde que deixou o Manchester United, ao fim da temporada europeia. Os dois se juntarão ao elenco que conta com Messi e Luís Suárez.

Vozinha aparece para o mundo na Copa

Antes da competição, Josimar José Évora Dias, o Vozinha, tinha a carreira construída quase inteiramente no futebol português, em clubes de menor expressão. O cenário mudou após a campanha histórica de Cabo Verde, que disputou a primeira Copa do Mundo e teve o goleiro como um de seus principais destaques.
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A atuação mais marcante na fase de grupos aconteceu diante da Espanha. Com sete defesas, Vozinha segurou o empate sem gols e terminou eleito o melhor jogador da partida.
O desempenho rendeu também uma campanha para o aumento de seguidores do goleiro no Instagram, subindo de cerca de 46 mil para mais de 28,1 milhões atualmente.

Duelo com Messi chama a atenção

Mesmo sem evitar a eliminação para a Argentina, Vozinha voltou a ser grande destaque de sua equipe na fase de 16avos. Cabo Verde foi derrotada por 3 a 2, mas ele acumulou defesas importantes, inclusive três em finalizações de Messi.