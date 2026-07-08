Danilo foi o único jogador que esteve no voo fretado pela CBF - Rafael Ribeiro / CBF

Danilo foi o único jogador que esteve no voo fretado pela CBFRafael Ribeiro / CBF

Publicado 08/07/2026 07:34





Alguns atletas seguirão direto do exterior para as férias. Outros viajarão para os países onde atuam, de acordo com o planejamento de seus respectivos clubes.



Além do defensor, Rodrigo Caetano (coordenador executivo), Juan (coordenador técnico), integrantes da comissão e funcionários estiveram no avião. Léo Nanetti, jovem goleiro do Rio - A delegação da seleção brasileira chegou ao Rio de Janeiro na madrugada desta quarta-feira (8), depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo . Entre todos os jogadores convocados, só Danilo voltou no voo fretado pela CBF.Alguns atletas seguirão direto do exterior para as férias. Outros viajarão para os países onde atuam, de acordo com o planejamento de seus respectivos clubes.Além do defensor, Rodrigo Caetano (coordenador executivo), Juan (coordenador técnico), integrantes da comissão e funcionários estiveram no avião. Léo Nanetti, jovem goleiro do Flamengo que foi chamado apenas para integrar os treinos, também retornou.

A avaliação de Carlo Ancelotti

Rodrigo Caetano garantiu que a CBF segue com total confiança em Carlo Ancelotti: “Foi um trabalho de um ano e quatro meses, e todos esperávamos chegar mais longe. Mas a competição tem se mostrado muito equilibrada. Infelizmente, paramos nas oitavas de final, mesmo com a seleção em evolução. Ainda assim, a avaliação é positiva. Se não fosse, ele não teria permanecido nem tomado a decisão de seguir no cargo”, disse, em conversa com a imprensa.

A campanha na Copa do Mundo

No Grupo C, o Brasil empatou com Marrocos (1 a 1) e superou Haiti (3 a 0) e Escócia (3 a 0). Depois, na segunda fase, passou pelo Japão (2 a 1). Nas oitavas de final, porém, teve atuação ruim e deu adeus ao sonho do hexa ao perder para a Noruega (2 a 1).

Próximos passos

Agora, a seleção brasileira iniciará a preparação para a Copa do Mundo de 2030. Os primeiros compromissos serão em setembro, contra a Austrália. Os amistosos estão marcados para os dias 25 e 29, em Townsville e Brisbane, respectivamente.