Youri Djorkaeff, campeão mundial com a França em 1998 - Divulgação/Federação Francesa de Futebol

Youri Djorkaeff, campeão mundial com a França em 1998Divulgação/Federação Francesa de Futebol

Publicado 08/07/2026 17:17

Rio - Campeão mundial com a França em 1998, Youri Djorkaeff detonou a atuação da seleção brasileira na eliminação para a Noruega por 2 a 1, no último domingo (5). Durante participação em um programa da emissora RMC, o ex-jogador criticou a qualidade técnica do Brasil.

"Acho que perdemos muita qualidade. É preciso deixar os jovens se expressarem nos clubes. Não existem mais jogadores técnicos. Vocês assistiram a Brasil x Noruega? Dá vontade de vomitar vendo esse Brasil", disse o ex-atacante no programa After Foot.

O Brasil teve uma grande oportunidade para abrir o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, mas Bruno Guimarães desperdiçou a penalidade ao parar no goleiro Nyland. Na etapa final, Haaland marcou os dois gols da Noruega, aos 34 e aos 45 minutos. Neymar ainda diminuiu para o Brasil ao converter um pênalti.

"No segundo gol, o Haaland recebe a bola, faz o domínio. Vocês viram quanto tempo ele teve? Quanto espaço ele ganha só com aquele primeiro toque? Depois, ele empurra a bola e finaliza. Simples. Antigamente, os zagueiros estariam muito mais próximos do atacante", completou.

Djorkaeff também criticou a falta de criatividade da seleção brasileira. O ex-jogador afirmou que Neymar foi o único capaz de criar jogadas para a equipe e também comentou a chance desperdiçada por Endrick, quando o jogo ainda estava empatado sem gols.

"É o Neymar, com 34 anos, que praticamente não joga há cinco anos, quem cria alguma coisa no fim. Mas onde estão os outros? Onde estão os brasileiros técnicos? Não me venham vender o Paquetá ou sei lá quem. Isso é um absurdo. Quando falo de qualidade, é uma coisa simples: o domínio da bola", afirmou.

"O Endrick apenas empurra a bola, mesmo estando sozinho diante do goleiro. Se fosse o Ronaldo Fenômeno, ele teria desmontado o goleiro com um drible e empurrado a bola para o gol", concluiu.

Sob supervisão de Rodrigo Souza