Jhon Arias falou sobre a participação da Colômbia na Copa - Juan Mabromata / AFP

Jhon Arias falou sobre a participação da Colômbia na CopaJuan Mabromata / AFP

Publicado 08/07/2026 15:42

Rio - Um dos principais jogadores da seleção colombiana, John Arias, de 28 anos, foi questionado depois da eliminação nas oitavas de finais nas cobranças de pênalti para a Suíça, se a sua seleção foi prejudicada por atuar em três países diferentes na Copa do Mundo. O atleta preferiu não responder diretamente.

"É difícil responder porque posso ser punido, mas é assim que funciona essa indústria. Não competimos todos nas mesmas condições, mas isso não é um problema de agora. Não termina aqui, continua e a tendência é piorar. É assim que funciona o futebol. Temos que competir onde estivermos. Óbvio que viajar para 3 países afetou a parte física, mas não é uma desculpa", afirmou.

A Colômbia disputou cinco partidas na competição. Os sul-americanos entraram em campo em duas partidas no México, em dois jogos nos Estados Unidos, e acabaram sendo eliminados no Canadá.

A Suíça atuou nos dois primeiros jogos nos Estados Unidos e depois fez três partidas seguidas no Canadá. Nas quartas de final, os europeus irão encarar a Argentina, no próximo sábado (11), em Kansas City, nos Estados Unidos.



