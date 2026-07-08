Jhon Arias falou sobre a participação da Colômbia na CopaJuan Mabromata / AFP

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
Rio - Um dos principais jogadores da seleção colombiana, John Arias, de 28 anos, foi questionado depois da eliminação nas oitavas de finais nas cobranças de pênalti para a Suíça, se a sua seleção foi prejudicada por atuar em três países diferentes na Copa do Mundo. O atleta preferiu não responder diretamente.
LEIA MAIS: Julián Álvarez rasga elogios a Messi: ‘Melhor jogador da história’ 
"É difícil responder porque posso ser punido, mas é assim que funciona essa indústria. Não competimos todos nas mesmas condições, mas isso não é um problema de agora. Não termina aqui, continua e a tendência é piorar. É assim que funciona o futebol. Temos que competir onde estivermos. Óbvio que viajar para 3 países afetou a parte física, mas não é uma desculpa", afirmou.
LEIA MAIS: Neymar pode rescindir contrato com o Santos e avalia aposentadoria
A Colômbia disputou cinco partidas na competição. Os sul-americanos entraram em campo em duas partidas no México, em dois jogos nos Estados Unidos, e acabaram sendo eliminados no Canadá.
LEIA MAIS: Rodrigo Caetano confirma novidades em próxima convocação de Ancelotti
A Suíça atuou nos dois primeiros jogos nos Estados Unidos e depois fez três partidas seguidas no Canadá. Nas quartas de final, os europeus irão encarar a Argentina, no próximo sábado (11), em Kansas City, nos Estados Unidos.

fotogaleria
Jhon Arias falou sobre a participação da Colômbia na Copa
Arias foi titular pela Colômbia